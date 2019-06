Warner Bros Home Video: sconti fino al 50% su Blu-Ray e DVD

Fino al 30 giugno, acquistando determinati Blu-Ray o DVD del catalogo Warner Bros., potrete avere uno sconto su Amazon fino al 50%!

Le promozioni Amazon non sono ultime a nessuno: fino al 30 giugno, acquistando determinati Blu-Ray o DVD del catalogo Warner Bros., potrete avere uno sconto su Amazon fino al 50%! Un’ottima occasione sia per chi vuole recuperare qualche titolo da inserire in collezione, o per chi ha aspettato questo momento per acquistare determinate edizioni Home Video.

Acquista 2 Blu-Ray o DVD, avrai il 25% di sconto

Con un quarto del prezzo in meno, seguendo questo link troverete la maggior parte delle ultime uscite Warner Bros., dall’edizione Steelbook del grande successo che è stato Bohemian Rhapsody, fino ai cofanetti delle varie stagioni de Il Trono di Spade, in lista fanno capolino tante succose novità degli ultimi mesi.

Se siete dei fan de Il Trono di Spade e non avete mai acquistato qualche cofanetto Blu-Ray, tra le promo rientra anche la nuova edizione, che vede ogni stagione colorata da un’illustrazione di Robert Ball.

Per gli amanti dell’Ultra HD, sono presenti anche le edizioni 4K di Bohemian Rhapsody, A Star is Born e The Predator. Ma le cose interessanti proseguono: tra i vari Home Video troviamo pure Shark: il Primo Squalo, The Nun e la raccolta dei due film di Deadpool.

Per usufruire dello sconto vi basterà utilizzare il codice 2X25WB al momento del pagamento.

Acquista 3 Blu-Ray o DVD, avrai il 50% di sconto

Meno nuovi, ma pur sempre interessanti, troverete in promozione anche una lista di DVD e Blu-Ray Home Video con uno sconto del 50% (acquistandone 3). Se quindi vi siete persi al cinema (o lo volete in collezione) Ready Player One, La Forma dell’Acqua o Logan, oltre a pagarlo davvero poco, avrete ulteriormente un dimezzamento del prezzo.

Per esempio, acquistare Blow, Quei Bravi Ragazzi e Il Grande Gatsby (tutti in versione Blu-Ray) vi costerà soltanto 13€, una cifra davvero eccezionale per questi tre film.

Se invece amate i grandi classici, allora questa lista avrà pane per i vostri denti: troverete infatti anche l’edizione originale di IT, il Blu-Ray di West Side Story e persino l’edizione karaoke originale de Il Mago di Oz.

Per usufruire dello sconto vi basterà utilizzare il codice 3X50WB al momento del pagamento.

Rimani sempre informato sulle migliori offerte con Tom’s Hardware!