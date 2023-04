Warner Bros festeggerà al Napoli Comicon 2023 due imperdibili anniversari per tutti gli appassionati delle arti marziali: i cinquant’anni de I 3 dell’Operazione Drago, film di Robert Clouse con Bruce Lee, e i vent’anni di Kill Bill Vol. 1 di Quentin Tarantino.

Il primo appuntamento da segnare in agenda è previsto per il 28 aprile, con l’arrivo al Napoli Comicon 2023 di Tetsuro Shimaguchi, il coreografo che ha realizzato l’iconica scena della scena degli 88 Folli che cercano di fermare The Bride nel lungometraggio di Kill Bill Vol.1.

Tetsuro Shimaguchi aspetta tutti gli appassionati per raccontare i dettagli della nascita di una delle sequenze cinematografiche più iconiche del XXI secolo, analizzando e mostrando come il ruolo degli stunt abbiano grande rilevanza in produzioni di questo tipo.

L’anteprima di I 3 dell’operazione Drago

Sempre restando sull’onda de festeggiamenti, Warner Bros., per la celebrazione dei suoi 100 anni, presenterà in anteprima al Napoli Comicon 2023 la versione restaurata del film I 3 dell’Operazione Drago del 1973 con Bruce Lee. Tutti i partecipanti all’evento potranno quindi godere della visione del lungometraggio che sfoggerà una nuova veste in occasione del suo 50° anniversario.

Oltre alla proiezione del film, saranno presenti una serie di ospiti e una performance della Samurai Academy di Napoli. Quest’ultima si esibirà in una dimostrazione dal vivo di arti marziali, che vedrà al centro diverse discipline come ad esempio l’arte dell’estrazione della katana e l’arte dei ninja. Per chi non dovesse essere presente in loco, vi informiamo che la pellicola, diventata un cult di genere, sarà poi successivamente disponibile nelle sale cinematografiche italiane dal 14 al 16 agosto 2023.

