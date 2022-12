Un seguito di Justice League sarebbe nei piani di Micheal De Luca e Pamela Abdy, co-CEO di Warner Bros. Pictures. Il film dovrebbe vedere anche la presenza degli stessi attori presenti nella trilogia di Justice League diretta da Zack Snyder (acquistatela in 4K qui su Amazon). Tuttavia, ciò potrebbe non combaciare con gli interessi di James Gunn e Peter Safran, ora a capo dello studio.

Ci sarà un seguito di Justice League con gli stessi attori?

Il nuovo report sostiene che il gruppo dirigente di Warner Bros Pictures, composto da Michael De Luca e Pamela Abdy, desiderava realizzare un altro film con gli eroi dello Snyderverse, magari interpretati dagli stessi attori. Ma questo era prima che Gunn e Safran iniziassero a formulare i loro piani per il franchise, che sono ancora in fase di sviluppo. Gunn e Safran hanno iniziato il loro lavoro come co-CEO dei DC Studios all’inizio del mese, manifestando la loro eccitazione per il nuovo lavoro.

Siamo onorati di essere gli amministratori di questi personaggi DC che amiamo da quando eravamo bambini. Non vediamo l’ora di collaborare con gli scrittori, i registi e gli attori più talentuosi del mondo per creare un universo integrato e multistrato che consenta comunque l’espressione individuale degli artisti coinvolti. Il nostro impegno per Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn e il resto della scuderia di personaggi DC è eguagliata solo dal nostro impegno per la meraviglia delle possibilità umane che questi personaggi rappresentano. Siamo entusiasti di rinvigorire l’esperienza cinematografica in tutto il mondo mentre raccontiamo alcune delle storie più grandi, belle e grandiose mai raccontate.

L’ultimo film DC uscito nei cinema è stato Black Adam. Black Adam sarà interpretato da Dawyne Johnson e il film includerà anche Aldis Hodge (Underground, The Invisible Man) nei panni di Hawkman, Noah Centineo ( Charlie’s Angels) nel ruolo di Atom Smasher, Quintessa Swindell (Euphoria) nei panni di Cyclone, Sarah Shahi (The L Word, Sex/Life) nella parte di Adrianna Tomaz e Pierce Brosnan (GoldenEye, Mamma Mia!) come Dottor Fate.