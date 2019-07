WarnerMedia interessata al reboot di popolari sitcom anni “90

Otto Sotto un Tetto, Una Bionda per Papà e tante altre sitcom anni "90 potrebbero presto tornare con potenziali reboot e revival grazie a WarnerMedia.

Il successo su Netflix de Le Amiche di Mamma, deve aver convinto WarnerMedia a credere ed investire maggiormente sui revival delle amatissime sitcom anni “90.

La serie sequel de Gli Amici di Papà, è stata sin da subito uno dei prodotti più visti di sempre sulla piattaforma streaming, superando show più blasonati quali House of Cards ed Orange Is the New Black, ed ora che la comedy andrà a concludersi con la prossima stagione, WarnerMedia sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di realizzare nuovi revival o persino reboot di altre sitcom molto amate dell’epoca, ecco quelle più papabili:

Mr. Cooper (101 episodi / 5 stagioni) – la serie andata in onda dal 1992 al 1997 raccontava la vita di Mark Cooper (Mark Curry) diviso a metà tra il suo lavoro come coach della squadra di basket liceale locale, e la sua vita privata in un via vai di amici e parenti.

Otto Sotto un Tetto (215 episodi / 9 stagioni) – la sitcom andata in onda dal 1989 al 1998, la serie racconta della quotidianità della famiglia Winslow, composta dal padre Carl Winslow (Reginald VelJhonson) , sua moglie Harriette (capito il nesso di qualche riga fa?), ed i figli Eddie (Darius McRary) e Laura ( Kellie Shanygne Williams) . Alle vicende si unirà poi il personaggio più iconico dello show, l’invadente ed intelligente vicino di casta Steve Urkel (Jaleel White) .

Prodotti che bene o male gli spettatori più grandicelli ricordano nitidamente, mentre i più giovani possono aver visto fugacemente in tenera età, ma che farebbe la felicità di molti poter ritrovare con nuove puntate. Inoltre, la produzione di nuovi episodi renderebbe più probabile l’arrivo delle vecchie stagioni sulle piattaforme streaming, azione che da una parte permetterebbe ad un nuovo potenziale pubblico di scoprire per la prima volta queste storie (visto che in TV non passano più da ormai diversi anni), e dall’altra a chi già li conosce di rinfrescarsi la memoria sprofondando nella nostalgia più totale.

Di quale sitcom anni “90 vi piacerebbe un revival?