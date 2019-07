WarnerMedia: servizio streaming HBO Max ricco di novità

Il servizio streaming WarnerMedia ha ufficialmente un nuovo nome: si chiamerà HBO Max e sarà disponibile tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.

Il servizio streaming WarnerMedia ha ufficialmente un nuovo nome: si chiamerà HBO Max. Dunque, sulla piattaforma streaming gli utenti troveranno sicuramente Friends, Pretty Little Liars, Willy Il Principe di Bel Air e molte altre appassionanti serie televisive vecchie e nuove. Anche se non si conosce la data esatta di arrivo del nuovo servizio HBO Max, molto probabilmente sarà disponibile tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.

In oltre è stato trovato un accordo con la Warner Bros. TV grazie al quale verranno trasmessi su HBO Max, oltre ai classici citati prima, anche le nuove serie The CW. Quindi molto probabilmente vederemo Batwoman e Katy Keene, spin-off di Riverdale. A tal proposito il presidente di WarnerMedia Entertainment, Robert Greenblatt avrebbe dichiarato quanto segue:

“HBO Max riunirà le diverse risorse a disposizione di WarnerMedia per creare una programmazione e un’esperienza di fruizione senza precedenti per quanto riguarda le piattaforme streaming. La programmazione di primo livello della HBO farà da guida e getterà le basi per i principi della nostra nuova gamma di prodotti originali, le nostre acquisizioni e il meglio della libreria multimediale Warner Bros., a cominciare dal fenomeno Friends”.

Sul nuovo servizio streaming verranno trasmessi sicuramente quattro film di genere young-adult realizzati da Greg Berlanti e altri due prodotti dalla Hello Susnshine di Reese Witherspoon. Nonostante ci sia un quadro abbastanza chiaro in merito agli show che potrebbero arrivare sul HBO Max, ancora non è chiaro quale sarà il costo dell’abbonamento al nuovo servizio streaming. Ma, considerando il fatto che Disney+ avrà un costo di circa 7 dollari, si presuppone che l’abbonamento a HBO Max potrebbe aggirarsi intorno ai 17 dollari.

Cosa ne pensate del programma proposto dal nuovo servizio streaming HBO Max?