Watch Dogs Legion: Presentato il trailer ufficiale

Come i più grandi appassionati sapranno ieri si è svolto l’Ubisoft Forward, conferenza tutta i digitale nella quale la casa di produzione francese ha annunciato le prossime novità ed ha mostrato in anteprima il primo dei due nuovi trailer di Watch Dogs Legion. Il trailer mostra la vita e le vicende della Londra distopica che farà da ambientazione al videogioco, in uno stile puramente cinematografico con colori forti, cambi di camera e l’immancabile voce narrante.

Il trailer di Watch Dogs Legion, della durata di circa quattro minuti, è stato infatti realizzato in collaborazione con il regista Alberto Mielgo, un regista, artista e animatore spagnolo. La grande peculiarità di questo artista è sicuramente di aver ricercato e perfezionato una nuova tipologia di animazione estremamente innovativa che lo ha portato a collaborare a titoli del calibro de La sposa cadavere di Tim Burton, Harry Potter e i Doni della Morte 1 e 2 e Tron Uprising della Disney, per il quale ha ricevuto nel 2013 un Emmy Award ed un Annie Award. Mielgo è stato anche la mente dietro agli storyboard di Spider-Man: Into the Spider-Verse ed ha scritto, disegnato e diretto The Witness, un corto animato parte della serie antologica Love, Death and Robots. disponibile su Netflix. Il secondo trailer è invece incentrato interamente sul gameplay e mostra lunghe sequenzze di combattimento ed alcune sequenze narrative.

La serie Watch Dogs non ha mai avuto il successo sperato da Ubisoft, ma gli sviluppatori non sembrano volersi arrendere e continuano a investire in questo franchise, a partire dalla serie TV, annunciata a fine 2019. La serie animata sarà rivolta ad un target molto giovane (8-13 anni) e, secondo le dichiarazioni fatte da Helene Juguet, amministratore delegato della Ubisoft Film & Television di Parigi, durante un’intervista in esclusiva a Hollywood Reporter (che potete leggere qui) sarà solo liberamente ispirata al videogioco ma non sarà ambientata nello stesso universo. I fan più adulti di Watch Dogs potranno intanto consolarsi con il nuovo capitolo della saga, Watch Dogs: Legion, che si prospetta essere uno dei progetti più ambiziosi di Ubisoft.

In questo videogioco sarà infatti possibile reclutare e giocare ogni singolo NPC, ognuno dei quali disporrà di un background univoco e di una serie di abilità, e gadget, unici. Durante l’Ubisoft Forward è stata anche rilasciata la sinossi ufficiale del titolo:

“È il momento di riprendersi Londra, e praticamente chiunque tu veda in questa città iconica può essere reclutato per la vostra resistenza. Il popolo è oppresso da opportunisti corrotti e sta a voi costruire una resistenza per restituire la città al popolo. Con un’intera popolazione di potenziali reclute e la tecnologia della città a portata di mano, dovrai hackerare, infiltrarti e combattere per arrivare a una Londra liberata. Benvenuto nella Resistenza.”

Ubisoft ha anche annunciato Watch Dogs Legion anche per le console di nuova generazione. Watch Dogs: Legions è infatti in sviluppo per PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC e Google Stadia e verrà rilasciato il 29 Ottobre 2020.