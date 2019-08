Watchmen: Companion: il volume includerà del materiale inedito

A dicembre, uscirà l'edizione Watchmen: Companion che arricchirà l'universo dei nostri amati anti-eroi con del materiale mai visto prima.

A dicembre, la DC rilascerà Watchmen: Companion, che includerà del materiale inedito basato sulla serie a fumetti. Questa raccolta conterrà le pagine di Who’s Who in The DC Universe, insieme ai personaggi di Watchmen e Minutemen. Ci sarà anche la ristampa del numero #17, The Question, che ha come guest-star il personaggio di Rorschach. Sarà presente anche la pagina promozionale del numero #1 DC Spotlight, del 1985, che segna il primo rilascio di Watchmen.

Watchmen: Companion include anche The Watchmen Sourcebook insieme ai moduli di Watchmen: Watching the Watchmen and Watchmen: Taking out the Trash, ovvero il gioco di ruolo della DC Heroes Role Playing Game. Il materiale per il gioco è stato approvato dallo stesso Alan Moore e include le illustrazioni di Dave Gibbons. Il gioco è un altro tassello che arricchisce e impreziosisce la mitologia e l’universo della serie di Watchmen, la quale avrà presto la propria trasposizione televisiva, che verrà distribuita sulla rete televisiva HBO ad ottobre di quest’anno. La serie sarà in continuity con il fumetto ed esplorerà nuovamente il passato dei personaggi, mantenendo la stessa rilevanza politica. Di recente è stato rilasciato il trailer della serie, in occasione del San Diego Comicon. Nel cast saranno presenti Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Adelaide Clemens, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing, Lily Rose Smith, Adelynn Spoon e Jean Smart. La notizia dell’arrivo di Watchmen: Companion non farà altro che alimentare la voglia di rivivere le storie e le avventure degli anti-eroi più amati dell’universo DC.

Watchmen: Companion conterà circa 272 pagine e verrà rilasciata il 18 Dicembre del 2019, al prezzo di vendita di 39,99 dollari.