Watchmen: distribuito il trailer finale della nuova e attesissima serie HBO

Watchmen, la serie tv tratta dall'omonimo graphic novel, arriverà negli Stati Uniti a Ottobre e HBO ha finalmente rilasciato il trailer finale.

Watchmen, la serie tv tratta da uno dei graphic novel più amati di sempre, arriverà negli Stati Uniti a Ottobre e HBO ha finalmente rilasciato il trailer finale.

Il trailer di Watchmen mostra come in un mondo dove l’ingiustizia regna sovrana, le persone indossano delle maschere per cercare di farsi giustizia da soli, emblematico a tal proposito è proprio il personaggio di Regina Hall. Il trailer ci fa sicuramente capire tutta la tensione del dramma proposto nello show, in un crescendo di caos e disordini.

Sappiamo che lo show televisivo Watchmen sarà una sorta di rimpasto della serie a fumetti creata da Alan Moore e Dave Gibbons nella seconda metà degli anni ’80, e sarà ambientato in un mondo alternativo dove sono proprio gli eroi ad essere dei criminali fuorilegge. Non dobbiamo, quindi aspettarci un resoconto fedele delle vicende narrate nel graphic novel di Alan Moor, bensì un’opera ispirata a quell’universo ma con una propria originalità e peculiarità.

La prima stagione della serie tv Watchmen è stata creata da Damon Lindelof sarà composta da nove episodi e la sinossi ufficiale rilasciata da HBO mette già in chiaro l’originalità dell’opera rispetto al fumetto: Ambientata in un passato storico diverso dal nostro nel quale i supereroi sono trattati alla stregua di fuorilegge, Watchmen si appropria della nostalgia dell’innovativo fumetto da cui è tratta e al contempo apre nuovi scenari originali.

Nel cast spiccano i nomi di Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr. e Jeremy Irons.

L’uscita prevista negli USA di Watchmen è il 20 Ottobre e sarà trasmessa da HBO, mentre in Italia lo show andrà in onda su Sky Atlantic.