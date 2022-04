WEBTOON e DC pubblicheranno 3 nuove serie di fumetti digitali come parte della partnership creativa precedentemente annunciata tra le due aziende. Queste nuove serie originali DC e WEBTOON verranno lanciate nel corso del 2022, saranno disponibili esclusivamente su WEBTOON e presenteranno personaggi iconici del DC Universe! Vediamo più nel dettaglio!

Le 3 nuove serie di fumetti digitali annunciate da WEBTOON e DC

Il primo fumetto a venire pubblicato sarà Vixen: NYC, della scrittrice Jasmine Walls e dell’artista principale Manou Azumi:

Mari Jiwe è cresciuta in una piccola città di mare nel North Carolina, ma dopo il diploma cerca di entrare in contatto con la sua famiglia allargata in Ghana. Lì, incontra dei parenti che le regalano un misterioso totem, tramandato per generazioni. Subito dopo essere tornata a casa, si trasferisce a New York per il suo primo anno di college. Mari la odia. New York è puzzolente, sporca e piena di animali ancora più puzzolenti e sporchi. Rintanata nella sua stanza, finalmente ispeziona il totem, liberando inavvertitamente la sua magia. Viene colpita da un’energia che le dà il potere del regno animale… di New York. Mari ha avuto abbastanza difficoltà a navigare al college come una ragazza normale, e ora non solo deve capire come essere “adulta”, ma anche come essere “sovrumana”. Poi delle donne, che assomigliano insolitamente a Mari, vengono rapite in tutta la città. Vixen viene a sapere che un lontano parente, il generale Maksai, è a caccia di lei e cerca il cristallo per sé. Per fermare il suo percorso di guerra, Vixen dovrà fermarlo. Mentre lo fa, impara la vera portata delle sue capacità. Si scopre che è capace di molto più di quanto pensasse.

Date un’occhiata a questa anteprima:

Red Hood: Outlaws dello scrittore Patrick R. Young con le illustrazioni di Nico Bascuñàn uscirà entro la fine dell’estate:

I Fuorilegge cercano di diventare legali e falliscono in modo spettacolare. La Justice League ha lanciato una sfida a Red Hood, Artemis of Bana-Mighdall, e Bizarro, che devono cercare di rimpiazzare le loro controparti di buontemponi come gli eroi che il mondo non merita né ha bisogno. In questa serie originale, gli Outlaws combatteranno contro alcuni dei più grandi supercriminali e supereroi della DC, ma le loro più grandi battaglie sono tra di loro. Può questa squadra durare? E possono trovare le loro identità separate da Batman, Wonder Woman e Superman?

Sempre in estate uscirà Zatanna & The Ripper della scrittrice Sarah Dealy e dell’artista principale Syro:

Giovanni Zatara è uno dei maghi più talentuosi del mondo. Sua figlia Zatanna, invece, è tra i più potenti del mondo. Il giorno del suo 21° compleanno, Zatanna assiste a un combattimento tra suo padre e la maga Allura. Prima che Allura possa arrivare alla figlia, però, Giovanni fa esplodere Zatanna lontano, a Londra, in Inghilterra… nel 1800. Zatanna cerca di usare la sua magia nascente per tornare a casa ma non ci riesce. Quello che può fare, però, è tirare fuori cose dal futuro (e dal passato). Così la sua piccola stanza del 19° secolo è ora piena di gadget moderni. Sembra che rimarrà bloccata per sempre fino a quando un vecchio amico la troverà: John Constantine. Riconoscendolo dal suo passato – o dal suo futuro – lui le dice che sa come riportarla a casa. Dovranno risolvere gli omicidi di Jack lo Squartatore. A peggiorare le cose, Zatanna apprende anche rapidamente che lei è tra i bersagli dello Squartatore. In un viaggio grintoso ma magico (con un pizzico di romanticismo), Zatanna e John Constantine uniscono le forze per trovare e smascherare Jack lo Squartatore.

Il capo dei contenuti di WEBTOON U.S. David Lee ha dichiarato:

“WEBTOON è la casa di una nuova generazione di fan dei fumetti, e la DC è la casa di alcuni dei più iconici personaggi e franchise nei fumetti. La nostra partnership con la DC rappresenta il futuro dell’industria del fumetto, combinando franchise leggendari con nuove tecnologie e fandom globali che attraversano i confini. I fan non ne hanno mai abbastanza di Batman: Wayne Family Adventures, e sappiamo che ameranno ciò che abbiamo in serbo per il 2022”. Nel settembre 2021, DC e WEBTOON hanno collaborato per lanciare Batman: Wayne Family Adventures. La serie continua segue le avventure di Bruce Wayne non solo come Cavaliere Oscuro, ma anche come padre di un gruppo di bambini adottati, in affido e biologici.”