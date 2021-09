Wednesday: Gwendoline Christie si unisce al cast

Wednesday, la prossima serie spin-off di Netflix de La Famiglia Addams, che vede per la prima volta Tim Burton alle prese con la regia e la produzione di uno show per la tv in streaming, dopo decenni di attività dedicata esclusivamente al grande schermo, aggiunge al suo cast anche Gwendoline Christie, l’attrice che ha dato il volto al personaggio di Brienne di Tarth nella serie fantasy Il Trono di Spade basata sui libri di George R.R. Martin.

Gwendoline Christie interpreterà la rivale di Morticia (Catherine Zeta-Jones) Larissa Weems, la preside della Nevermore Academy.

Wednesday: tutto quello che sappiamo

Wednesday, sarà incentrata sulle vicissitudini di Wednesday (Mercoledì) Addams che, ora studentessa del college, dovrà imparare a padroneggiare i suoi particolari poteri e cercare di fermare un’inquietante ondata di omicidi che funesta la zona, pensando nel frattempo anche allo studio e coltivare nuove amicizie e relazioni, come una teenager qualsiasi. Naturalmente però, sempre con la sua strana e un po’ (tanto) sinistra famiglia intorno.

Wednesday sarà costituita da 8 episodi. Al Gough e Miles Millar hanno creato la serie e ne saranno anche gli showrunner e i produttori esecutivi. Tim Burton dirigerà la serie e ne sarà anche produttore esecutivo. Altri produttori esecutivi sono Steve Stark, Andrew Mittman per 1.21, Kevin Miserocchi della Tee and Charles Addams Foundation, Kayla Alpert, Jonathan Glickman per Glickmania e Gail Berman.

Mittman, Berman e Miserocchi sono stati anche i produttori esecutivi del film d’animazione La famiglia Addams del 2019. MGM Television è la società produrrà la serie.

Il cast vede Jenny Ortega nel ruolo di Wednesday, Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia Addams e Luis Guzmán nel ruolo di Gomez Addams.

Oltre a Gwendoline Christie sono entrati nello show anche Issac Ordonez (Pugsley Addams), Victor Dorobantu (Thing), George Burcea (Lurch), Tommie Earl Jenkins (Mayor Walker), Iman Marson (Lucas Walker), William Houston (Joseph Crackstone), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Deputy Santiago), Oliver Watson (Kent), Calum Ross (Rowan) e Johnna Dias Watson (Divina).

Acquistate il DVD de La famiglia Addams disponibile su Amazon!