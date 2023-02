HBO Max ha ufficialmente dato il via libera alla realizzazione di Welcome to Derry, serie prequel di IT, uno dei romanzi più importanti e noti di Stephen King. Lo show espanderà l’iterazione del romanzo portata sul grande schermo da Andy Muschietti con due film, uno incentrato sui protagonisti da giovani e l’altro sulle loro versioni adulte. Sarà sempre il regista a dirigere alcuni episodi della serie, inclusi i primi due.

Annunciata la serie prequel di IT

Sono entusiasta del fatto che la storia di Derry, la città più terrificante del Maine, possa continuare e che sarà sempre Andy Muschietti a supervisionarla. E sono contento che anche la sua talentuosa sorella, Barbara, faccia parte del progetto. Tanti palloncini rossi in arrivo.

Questo il commento di Stephen King in merito all’annuncio della serie. Al momento non si hanno ancora dettagli sul casting e sulla possibile finestra di lancio, ma Welcome to Derry dovrebbe essere ambientata negli anni ’60, esplorando le origini del male che ha terrorizzato la città del Maine. Con molta probabilità apparirà anche una versione più giovane di Pennywise, interpretato sul grande schermo da Bill Skarsgård. A occuparsi della sceneggiatura della serie ci penseranno Brad Caleb Kane e Jason Fuchs.

Andy Muschetti ha adattato il romanzo di Stephen King in due film, IT e IT – Chapter Two, che hanno incassato complessivamente oltre 700 milioni di dollari al box-office globale. Ridefinendo e trascendendo il genere,, IT è diventato parte del nostro immaginario collettivo, nonchè il film horror dai più alti incassi di tutti i tempi. Poiché ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry.