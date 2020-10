Welcome to the Blumhouse: i prossimi film horror

All’inizio di questo mese, Amazon Prime Video e Blumhouse Productions hanno annunciato la produzione di quattro film, parte del loro palinsesto “Welcome to the Blumhouse“, svelando, inoltre, dettagli su altri quattro nuovi film horror che debutteranno sul servizio di streaming nel 2021.

A causa della pandemia di coronavirus, le cose sembravano drasticamente cambiate per il panorama dei film dell’orrore, molti film attesi dal pubblico sono stati rinviati al prossimo anno. Il programma Welcome to the Blumhouse è, tuttavia, riuscito a offrire al pubblico una vasta gamma di film Horror. Incentrati su temi inquietanti, orrori istituzionali e fobie personali, i film attingono alle paure più profonde della gente. Questi thriller sociali presenteranno una prospettiva unica. Simile ai primi quattro film del programma, la lista continua con un tema portante, che rende Welcome to the Blumhouse il primo programma di film originali di Amazon Prime Video tematicamente connessi. I film continueranno a presentare registi emergenti, affiancati ad attori affermati in ruoli eccezionali e scioccanti. Jennifer Salke, Responsabile di Amazon Studios, ha affermato che il successo dei primi quattro film della serie ha superato le aspettative della casa di produzione e che il brivido continuerà nella prossima collezione di titoli, in arrivo nel 2021. Jeremy Gold, Presidente della Blumhouse Television ha aggiunto:

Siamo entusiasti di vedere come il pubblico di tutto il mondo ha risposto ai film di Welcome to the Blumhouse. Non potremmo essere più orgogliosi del lavoro di questi registi di talento, del cast e della troupe in tutti i film.

Ecco i dettagli dei quattro nuovi titoli di Welcome to the Blumhouse.

The Manor: scritto e diretto da Axelle Carolyn e interpretato da Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander, Jill Larsen, Fran Bennett e Katie Amanda Keane. Dopo aver subito un ictus, Judith Albright si trasferisce in una storica casa di cura, dove inizia a sospettare che qualcosa di soprannaturale stia dando la caccia ai residenti. Per scappare, dovrà convincere tutti quelli intorno a lei di non appartenere a quel posto.

Black as Night: diretto da Maritte Lee Go e scritto da Sherman Payne. Il cast è composto da Asjha Cooper, Fabrizio Guido, Craig Tate, Keith David, Mason Beauchamp, Abbie Gayle e Frankie Smith. Una ragazza adolescente con problemi di autostima trova fiducia nel modo più improbabile, passando l’estate a combattere i vampiri che approfittano dei diseredati di New Orleans, con l’aiuto della sua migliore amica, il ragazzo che ha sempre desiderato, e una ragazza ricca ed eccentrica.

Madres: diretto da Ryan Zaragoza e scritto da Marcella Ochoa e Mario Miscione. Con Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill ed Elpidia Carrillo. Una coppia messicano-americana si aspetta che il loro primo figlio si trasferisca in una comunità di agricoltori migranti nel 1970 in California. Quando la moglie inizia a sperimentare strani sintomi e visioni terrificanti, cercherà di capire se siano legati ad una maledizione leggendaria o qualcosa di più nefasto.

Bingo: diretto da Gigi Saul Guerrero e scritto da lui assieme a Shane Mckenzie e Perry Blackshear. Nel Barrio di Oak Springs vive un gruppo forte e ostinato di amici anziani che si rifiutano di subire la gentrificazione della loro zona. Il loro leader, Lupita, li terrà insieme come una comunità, una famiglia. Ma non sanno che la loro amata sala Bingo sta per essere venduta ad una forza molto più potente del denaro stesso.