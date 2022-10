Un nuovo interessantissimo speciale horror sta conquistando Disney Plus: un prodotto perfetto per gli amanti dello sterminato universo Marvel, capace di dar vita a una storia davvero unica nel suo genere. Stiamo parlando di Werewolf by Night, una delle serie evento dell’ultimo periodo, che sta poco alla volta conquistando gli spettatori e gli appassionati da ogni parte del mondo. Il motivo? Siamo di fronte a una storia dove l’horror si fonde con la narrazione Marvel, creando qualcosa di mai visto prima.

Il protagonista è il giovane Jack Russell, interpretato da Gael García Bernal, in una storia che racconta della sua trasformazione in lupo mannaro. L’opera originale nasce negli anni Settanta dalle menti di Gerry Conway e Mike Ploog, e oggi siamo qui a proporvi una serie di volumi davvero interessanti per (ri)scoprire il personaggio di Licantropus. Panini Comics ha infatti pubblicato alcune letture imprescindibili per chi vuole approfondire una delle storie più oscure dell’intero universo Marvel, siete pronti?

I migliori fumetti di Werewolf by Night

Licantropus

Colpito da una maledizione arcana, il giovane Jack Russell dovrà non soltanto convivere con il fatto di essere diventato un lupo mannaro, ma anche impedire che a sua sorella succeda lo stesso. Questo volume Marvel Omnibus è una delle raccolte più amate dagli anni Settanta di Marvel, con una storia unica nel suo genere racchiusa in una preziosa edizione da 1176 pagine: un must per i veri collezionisti, ma anche il modo migliore per scoprire e imparare a conoscere il personaggio di Licantropus.

Licantropus: Lupo del Deserto

Un nuovo Licantropus vaga per il sud-ovest degli Stati Uniti, in una storia di maledizioni e di terribili esperimenti in una cittadina dell’Arizona. Troviamo anche qui il giovane Jack intento a proteggere la sua gente, ma anche a proteggere sé stesso dal suo mostro interiore. Una storia originale e ricca di spunti interessanti, che può peraltro vantare ai testi la presenza di Taboo dei Black Eyed Peas.

La tomba di Dracula 1

Una storia d’annata in un volume unico, perfetto per i collezionisti più appassionati. Dal genio di Marv Wolfman e del “Decano” Gene Colan, ecco la versione della Casa delle Idee del più famoso dei personaggi horror: Dracula, in una storia che vede la comparsa anche del nostro Licantropus. Il tutto in 784 pagine a colori tutte da scoprire, per una storia all’insegna del puro terrore.



Werewolf By Night: The Complete Collection

Chiudiamo con le edizioni digitali della stupenda Werewolf By Night: The Complete Collection. Tre volumi, da più di 450 pagine ciascuno, che esplorano la nascita e la crescita del personaggio di Licantropus, in un’avventura ricca di colpi di scena e di momenti di pura angoscia dalle tinte horror. Una storia imprescindibile per tutti gli amanti di questo genere, firmata tra gli altri da Gerry Conway.

