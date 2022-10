Il Marvel Cinematic Universe ci ha abituato a presentare i nuovi volti del franchise con film che li vedono protagonisti oppure esser la spalla di eroi già noti al pubblico, come accaduto per Sam Wilson/Falcon in Captain America: The Winter Soldier. Parte della rivoluzione narrativa della Fase Quattro del franchise è stata quella di cambiare questa dinamica, provando a utilizzare la serialità per presentare i nuovi volti del future della saga, come Ms. Marvel o Moon Knight. A cambiare ulteriormente questo processo narrativo sono infine giunte le Special Presentation, come il recente Werewolf by Night, che fungono da primo contatto con i nuovi eroi. Una novità che ha stupito i fan, ma che ha anche spinto il produttore esecutivo Brian Gay a motivare la Special Presentation di Werewolf by Night.

La Special Presentation di Werewolf by Night segna la nascita di un nuovo format narrativo per il Marvel Cinematic Universe

La possibilità di sperimentare appoggiandosi a una piattaforma di proprietà è sicuramente un valore aggiunto per il franchise, che in questo momento pare esser in cerca di un nuovo equilibrio narrativo, cercando anche soluzioni sinora mai sperimentata. Se in termini di linguaggio possiamo notare un’apertura alla comicità con She-Hulk: Attorney at Law, va riconosciuto che anche sotto l’aspetto produttivo sono richieste nuove idee. Proprio per fare fronte a questa richiesta è stato creato il concetto di Special Presentation, come spiegato da Brian Gay a ComicBook.com:

“E’ divertente come a volte le cose sembrino andare nella giusta direzione. E questo è decisamente uno di quei casi. Ci siamo sempre chiesti come avremmo dovuto introdurre Werewolf by Night. Amiamo il personaggio, ma cosa sarebbe stato giusto? Ovviamente potevamo pensare a film, show televisivi o serie, anche di diversa durata, ma con Disney Plus potevamo scegliere approcci molto flessibili.”

La passione per la tradizione degli speciali televisivi, molto diffusa nella cultura televisiva d’oltreoceano, ha quindi fornito la risposta al dubbio degli autori su come introdurre un personaggio così particolare nel franchise. Questa scelta, inoltre, ha consentito anche al regista Michael Giacchino di poter utilizzare una grammatica narrativa più libera, sperimentale, giocando con la sua passione per il cinema horror classico:

“Abbiamo costruito veri set per ogni scena, tutto quello che vedete è reale, e il nostro supervisore degli effetti speciali, Joe Farrell, ha fatto un lavoro incredibile nel farsi carico di tutto ciò che ci poteva ancora servire”

Werewolf by Night segna quindi un primo passo per il Marvel Cinematic Universe verso la creazione di un nuovo format narrativo, che sappiamo già sarà riproposto con lo speciale natalizio dei Guardiani della Galassia.

