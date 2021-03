Wesley Snipes avrebbe potuto interpretare Black Panther

Wesley Snipes ha dichiarato al magazine Collider (potete leggere l’articolo originale a questo link) che negli anni Novanta avrebbe potuto interpretare il ruolo di Black Panther invece che quello di Blade. L’intervista del noto magazine riguardava il recente coinvolgimento dell’attore nel film Il Principe Cerca Figlio con Eddie Murphy, disponibile per tutti gli abbonati su Amazon Prime Video. In questa occasione, però, Snipes ha parlato del suo passato e di come l’industria cinematografica legata al mondo dei fumetti fosse profondamente diversa negli anni Novanta, quando l’attore ha portato sul grande schermo il personaggio di Blade.

Snipes ha spiegato che fino al 1994 sarebbe stato impossibile pensare a un cinecomic così come lo intendiamo adesso, ed è sicuramente positivo che Black Panther sia stato trasposto in tempi più recenti e interpretato dal compianto Chadwick Boseman che è diventato, col tempo, una vera e propria leggenda nelle vesti di T’Challa. L’attore, inoltre, aggiunge che in quegli anni sarebbe stato difficile realizzare il film non solo per i rudimentali mezzi tecnologici, ma anche per questioni politiche e ideologiche. Il nome Black Panther nell’immaginario hollywoodiano era strettamente legato al gruppo rivoluzionario (le Pantere Nere) attivo dalla metà degli anni Sessanta fino agli anni Ottanta.

L’attore poi spiega anche l’importanza del film Il Principe Cerca Moglie (Prequel del film Il Principe Cerca Figlio), uscito nel 1988 che per la prima volta ha mostrato un principe proveniente dall’Africa “ricco e ingioiellato”, mostrando l’altra faccia del continente, non solo quella della povertà e della carestia: “Questo ha significato molto. Ha significato molto per tutti. Quelli di noi che hanno studiato la storia africana sanno che queste cose esistono e che il mondo in generale non lo sa“, ha aggiunto Snipes.