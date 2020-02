Westworld 3: l’entusiasmante trailer svela molte anticipazioni

Non manca molto per scoprire le nuove puntate della terza stagione di Westworld – la serie televisiva di grande successo targata HBO – ebbene, in attesa di scoprirle è stato svelato l’entusiasmante trailer grazie al quale è possibile scoprire alcune importanti anticipazioni. Il video pubblicato da HBO, accompagnato dalla splendida canzone dei Guns & Roses intitolata Sweet Child of Mine, chiarisce alcuni importanti aspetti che caratterizzeranno questo nuovo capitolo.

Ormai è risaputo che faranno ingresso nel cast alcune new entry di una certa rilevanza, tra questi Aaron Paul (interprete di Jesse Pinkman nella famosissima serie televisiva Breaking Bad), insieme al grande Vincent Cassel. Non mancano le prime conferme – che arrivano proprio dal trailer – riguardo alla nuova ambientazione di Westworld 3, all’interno del quale i protagonisti verranno a conoscenza di alcuni aspetti del loro mondo che non si aspettavano. Recentemente sono arrivate alcune anticipazioni riguardanti alcuni aspetti della serie TV HBO.

A quanto pare Jonathan Nolan, co-autore, avrebbe affermato che Westworld 3 sarà in parte incentrato su un futuro distopico. Infatti pare abbia dichiarato che “solo perché il mondo è corrotto al suo interno, non significa che non possa apparire bello. Volevamo esplorare una forma di distopia mai vista prima.” In ogni caso, per scoprire come si evolveranno le vicende nella serie televisiva fantascientifica – che andrà in onda su Sky Atlantic – bisognerà attendere sino al 15 marzo prossimo.

Insieme alle due new entry già citate, nella nuova stagione di Westworld si aggiungeranno anche Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Gallagher Jr. insieme a Michael e Tommy Flanagan. Senza contare il fatto che ci sarà l’immancabile ritorno di Evan Rachel Wood che interpreterà Dolores, Thandie Newton che sarà Maeve, insieme a Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman e Rodrigo Santoro.