Sono passati ormai due mesi dall’uscita sugli schermi della quarta stagione di Westworld ma, nonostante le reazioni positive, HBO non ha ancora deciso di rinnovare ufficialmente la serie TV. Sulla questione è intervenuto di recente Jonathan Nolan, co-creatore dello show, affermando come le negoziazioni per una quinta stagione siano ancora sul tavolo.

Westworld: si parla di una quinta e ultima stagione?

Ha dichiarato Nolan in questi giorni al New York Comic Con:

Abbiamo da sempre pianificato una quinta e ultima stagione di Westworld. Siamo ancora in trattativa con il network e speriamo di poterla realizzare.

Affermazioni perfettamente in linea con quelle di Lisa Joy, che ai microfoni di Deadline aveva così dichiarato in passato:

Io e Jonathan abbiamo già un finale in mente per l’intero show, ma non l’abbiamo ancora raggiunto.

Uscita nel 2016, Westworld si basa sul film Il mondo dei robot del 1973 diretto da Michael Crichton. A livello di ascolti la serie ha superato anche quelli della prima stagione di Game of Thrones, rivelandosi uno dei prodotti di punta di HBO, e vincendo numerosi Emmy. Westworld è un rivoluzionario parco a tema western ambientato nell’Ovest degli Stati Uniti a metà Ottocento. Creato dal dottor Robert Ford e dal suo amico Arnold, il parco è abitato da androidi tecnologicamente avanzati chiamati Residenti: sono stati progettati per essere identici agli esseri umani, e ognuno gioca un proprio ruolo all’interno del parco.

La quarta stagione, arrivata il 26 giugno scorso, ha mostrato nuovi mondi e ha posto ancor di più l’accento sulla distinzione tra il parco di Westworld e il mondo reale. Nel cast Delores Abernsthy (Evan Rachel Wood), Jeffrey Wright (Bernard Lowe), L’uomo in nero (Ed Harris) e Charlotte Hale (Tessa Thompson). Tra le new entry anche Aurora Perrineau e Daniel Wu.