Con la compagnia spezzata e dispersa, Gandalf ritorna radioso per guidare gli eroi frammentati della Terra di Mezzo verso il loro futuro con rinnovata speranza. Scopriamo insieme tutti i dettagli della nuova stata di Gandalf il Bianco firmata Weta Workshop.

Weta Workshop annuncia l’apertura dei preordini della nuova statua dedicata al personaggio di Gandalf il Bianco in occasione del 20° anniversario di LOTR. L’opera è stata affidata all’esperto scultore Gary Hunt, che ha applicato la sua arte a molte delle precedenti statue di Gandalf, incluso il busto originale di Gandalf il Bianco, scolpito più di vent’anni fa. La serie Classic Open Edition della quale fa parte questa statua è stata realizzata per adattarsi perfettamente al tuo scaffale.

Gandalf il Bianco di Weta Workshop viene proposto agli appassionati nella scala 1/6. La statua vanta un’altezza complessiva di 37 cm e la base ha un diametro di 27 cm. Per quanto riguarda invece i materiali utilizzati, la statua è interamente realizzato in polystone di alta qualità.

La nuova proposta di Weta Workshop è attualmente in preordine al prezzo di circa 400 euro e la sua distribuzione sul mercato è prevista a partire dal secondo quadrimestre del 2023.

Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo allapagina ufficiale del prodotto.

“Dal sotterraneo più basso alla vetta più alta ho combattuto con lui, il Balrog di Morgoth. Finché alla fine ho abbattuto il mio nemico e ho colpito la sua rovina sul fianco della montagna. L’oscurità mi ha preso e mi sono allontanato dal pensiero e dal tempo. Le stelle volavano sopra la testa e ogni giorno era lungo quanto l’età della vita della Terra. Ma non era la fine. Ho sentito di nuovo la vita in me. Sono stato rimandato indietro… finché il mio compito non sarà terminato”.