WGA Awards 2020: tutti i vincitori dei premi agli sceneggiatori di quest’anno

Si è ufficialmente conclusa la serata di premiazione della 72esima edizione degli Writers Guild Awards 2020, i premi assegnati dal sindacato degli sceneggiatori ai film che si sono distinti per l’originalità e la profondità dei loro copioni.

A primeggiare sono stati in particolare i due film con sei nomination agli Oscar Parasite di Bong Joon-ho e JoJo Rabbit di Taika Waititi, con il primo che ha ricevuto il riconoscimento per la Migliore sceneggiatura originale e il secondo invece quello per la Migliore sceneggiatura non originale.

Il cineasta sudcoreano Bong Joon-ho mentre ritirava il premio ha voluto approfittare non solamente per ringraziare i membri del sindacato per aver colto le sfumature del copione pur avendolo letto nella traduzione inglese, ma anche per lanciare un dardo avvelenato verso la politica xenofoba di Donal Trump dichiarando che:

Alcuni vogliono innalzare barriere, noi sceneggiatori invece amiamo abbatterle.

Tutti i nominati ed i vincitori degli WGA Awards 2020:

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

1917 – scritta da Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns ; Universal Pictures

Booksmart – scritta da Emily Halpern e Sarah Haskins e Susanna Fogel e Katie Silberman ; Rilascio di United Artists

Knives Out – scritta da Rian Johnson ; Lionsgate

Marriage Story – scritta da Noah Baumbach ; Netflix

Parasite – scritta da di Bong Joon Ho e Han Jin Won , storia di Bong Joon Ho ; Neon – VINCITORE MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE A Beautiful Day in the Neighborhood – scritta da Micah Fitzerman-Blue & Noah Harpster , ispirata all’articolo “Can You Say … Hero?” Di Tom Junod; TriStar Pictures

The Irishman – scritta da Steven Zaillian , tratta dal libro I Heard You Paint Houses di Charles Brandt; Netflix

Jojo Rabbit – scritta da Taika Waititi , tratta dal libro Caging Skies di Christine Leunens; Fox Searchlight – VINCITORE

Joker – scritta da Todd Phillips e Scott Silver , basata sui personaggi di DC Comics; Warner Bros. Pictures

Little Women – scritta da Greta Gerwig , basata sul romanzo di Louisa May Alcott; Sony Pictures DOCUMENTARIO Citizen K – scritto da Alex Gibney ; Greenwich Entertainment

Foster – scritto da Mark Jonathan Harris ; Film documentari di HBO

The Inventor: Out for Blood nella Silicon Valley – scritto da Alex Gibney ; Film documentari HBO – VINCITORE

Joseph Pulitzer: Voice of the People – scritto da Robert Seidman e Oren Rudavsky

The Kingmaker – scritto da Lauren Greenfield ; Film documentari di Showtime

PREMI PER LA TELEVISIONE