What If…? presenta Kahhori come nuova protagonista della seconda stagione della serie animata di casa Marvel. La sua comparsa è la risposta alla domanda: cosa accadrebbe se il Tesseract finisse nella Confederazione Haudenosaunee prima della colonizzazione dell’America?

What If…?: Marvel presenta Kahhori, la nuova supereroina nativa americana

La mitologia del Tesseract si amplia, trasformando un lago in un portale e guidando Kahhori, una giovane donna Mohawk, in una ricerca alla scoperta del suo potere. Sono emerse notizie su un eroe nativo americano che What If..? dopo che sono apparse online alcune immagini di Funko Soda. Così, molti fan hanno iniziato a fare ipotesi sulla reale identità di questo nuovo personaggio.

Ryan Little ha scritto l’episodio che introduce Kahhori. Marvel ha lavorato a stretto contatto con i membri della Nazione Mohawk, come lo storico Doug George e l’esperta di lingua Mohawk Cecelia King, per garantire che l’episodio fosse culturalmente autentico, per quanto riguarda la rappresentazione dell’esperienza dei nativi americani. Infatti, l’episodio incorpora la lingua Mohawk e si svolge nella regione di Akwesasne, situata nell’attuale stato di New York.

George ha parlato del lavoro sul progetto e del suo entusiasmo per il suo approccio autentico alla storia dei Mohawk.

Racconta una storia straordinaria dalla prospettiva dei nativi Mohawk che è davvero unica e storica, e offrirà agli spettatori una prospettiva nuova, stimolante e divertente sui primi popoli di questa terra. La storia è drammatica, i personaggi pienamente realizzati e le sequenze d’azione sono mozzafiato. L’episodio è eccezionale in un altro senso: è realizzato con la completa collaborazione del popolo Mohawk, dai dialoghi agli ornamenti.

La seconda stagione di What If…? doveva essere presentata in anteprima nel 2023 su Disney Plus, ma il suo debutto ufficiale rimane incerto. Gli ultimi report indicano però che potrebbe non essere presentata in anteprima fino al 2024. Acquistate i comics di What If…? qui su Amazon.

L’offerta di Disney+