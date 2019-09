White Wizard Games annuncia le novità per i suoi giochi di carte

White Wizard Games annuncia lenovità per Epic Card Game e Lost Tribes

White Wizard Games ha annunciato in queste ore che il mercato vedrà presto nuove, e numerose, espansioni per i suoi giochi di carte collezionabili.

Per Epic Card Game sono stati annunciati due box set (Jungle e Duels) ciascuno in grado di far giocare due giocatori) e ben quattro espansioni per Lost Tribes.

Anche Star Realms vedrà il suo “parco carte” allargarsi grazie a 4 pacchi High Alert.

Stando a quanto riferito Duels dovrebbe essere concepito per facilitare l’ingresso dei neofiti nel mondo di Epic Card Game: saranno presenti solo 4 keywords e nel box sarà presente un tutorial che condurrà i giocatori passo passo nella loro prima partita. Questa espansione conterrà 60 nuove carte (compatibili con qualunque set di Epic), 34 gettoni double-face, 4 carte segnapunti, 2 contatori e il libro delle regole. Il box sarà venduto ad un prezzo consigliato di 20$.

Il set Jungle introdurrà in gioco il continente Gowana, una terra ricca di magia, dalle molte creature e culture. Anche questo sarà un set per due giocatori e conterrà 60 nuove carte, completamente compatibili con qualsiasi set di Epic, 34 gettoni double-face, 4 carte segnapunti, 2 contatori, 20 contatori +1/+1 e il regolamento. Il box sarà venduto ad un prezzo consigliato di 20$.

Passando alle espansioni Lost Tribes, queste saranno costituite da 4 pacchi, uno per ciascuna delle fazioni del gioco, costituiti ciascuno da 15 carte non casuali a cui si aggiungono 2 gettoni double face e 2 carte segnapunti. Queste mini-espansioni, oltre che per il gioco più ampio, sono pensate per poter essere uniti a coppie in modo da creare dei mazzi doppia fazione. Ogni pacchetto avrà un prezzo consigliato di vendita di 6$.

Per quanto riguarda Star Realms, le espansioni High Alert saranno costituite da 12 carte ciascuna; in ognuno dei quattro pacchetti sarà contenuto uno degli elementi del sistema di gioco: Heroes conterrà carte di nuovi eroi multifazione, Invasion nuove navi e basi, Tech porterà nuove carte tecnologie e infine Requisition permetterà di ottenere navi e basi con minori risorse. Al momento in cui scriviamo la White Wizard non ha ancora dichiarato quale sarà il prezzo di vendita consigliato.