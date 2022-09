Una delle voci più iconiche di sempre è senza alcun dubbio quella di Whitney Houston, riconosciuta ad oggi come una delle cantanti più talentuose, significative e influenti della storia della musica. L’artista vanta infatti una carriera incredibile fatta di moltissimi successi sia in ambito musicale sia in ambito cinematografico. Tuttavia, il successo a volte porta con sé alcune difficoltà e non sempre il percorso di un’artista di questo calibro è privo di inciampi. Con il biopic di Whitney Houston, Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, Naomi Ackie è pronta a farci vivere un viaggio nelle emozioni e nell’energia della star americana. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

L’artista da record

Whitney Houston nacque nel 1963 in California. Il suo successo arriva all’inizio degli anni 80, periodo nel quale i suoi brani iniziano a svettare le classifiche internazionali. I suoi numeri sono da record, si parla di ben oltre le 22 milioni di copie vendute in tutto il pianeta nonché la vittoria di ben 8 Grammy Award e 22 American Music Awards.

Foto: ©Sony Pictures

Il biopic Whitney: Una Voce Diventata Leggenda

Whitney Houston oltre ad essere un’icona nel campo musicale, vanta la sua presenza in numerose produzioni cinematografiche ed è stata oggetto di due documentario a lei dedicati: Whitney per la regia di Rudi Dolezal e Nick Broomfield nel 2017 e Whitney Houston – Stella senza cielo per la regia di Kevin Macdonald nel 2018.

A breve però è in arrivo un nuovo documentario dedicato dedicato all’artista: Whitney: Una Voce Diventata Leggenda. Questo biopic musicale è in arrivo in esclusiva nelle sale cinematografiche il 22 dicembre e promette di raccontare l’incredibile vita e la carriera di una delle voci più amate di sempre.

Il documentario vede protagonista Naomi Ackie al finaco di Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams e Clarke Peters. Il biopic di Whitney Houston è distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.