Wicked non sarà trasposto in un unico film, ma a quanto pare la trasposizione del celebre musical di Broadway sarà sviluppata in due parti. A darne notizia è stato il regista Jon M. Chu (Crazy and Rich, Sognando a New York – In The Heights) con una lettera indirizzata ai molti appassionati dell’opera di Stephen Schwartz.

Il musical Wicked è basato sul romanzo del 1995 di Gregory Maguire “Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West” (in Italia edito da Mondadori). La storia scritta da Maguire rivisita il romanzo Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum e racconta la storia mai narrata delle streghe di Oz, raccontando l’amicizia segreta tra Elphaba, la Strega Malvagia dell’Ovest, e Glinda, la Strega buona del Nord.

Wicked: il film sarà diviso in due parti

La trasposizione cinematografica del musical Wicked (a sua volta adattamento dell’omonimo romanzo, che potete acquistare a questo link) è da molti anni croce e delizia dei suoi fan. Il primo annuncio di una possibile incarnazione cinematografica è datato 2004, ma la sua produzione fu soggetta a diversi tira e molla che si sono protratti fino al 2021, quando il film ha trovato finalmente in Jon M. Chu il suo regista e in Ariana Grande e Cynthia Erivo le sue protagoniste (rispettivamente Glinda ed Elphaba).

Trattandosi di una produzione ben più che travagliata la notizia che il film sarà realizzato in due parti ha colto di sorpresa gli appassionati, in quanto i musical sono ritenuti un genere apprezzato da una nicchia molto ristretta e con risultati non sempre profittevoli. Questo aspetto potrebbe quindi destare preoccupazioni poiché Universal, nel caso in cui i risultati al botteghino non fossero soddisfacenti, potrebbe decidere di lasciare incompiuta la storia alternativa delle streghe di Oz.

In attesa di vedere i film al cinema lasciamo da parte i catastrofismi per il momento: Wicked parte uno sarà distribuito il ​​25 dicembre 2024, mentre Wicked parte due debutterà al cinema l’anno successivo, precisamente il 25 dicembre 2025.

Wicked 1 e 2: le motivazioni di Chu

Chu è un regista non estraneo alla scena musical, la sua ultima fatica è stato l’adattamento di In The Heights di Lin-Manuel Miranda, pertanto è a conoscenza delle problematiche che possono insidiarsi nel trasporre uno spettacolo teatrale per il grande schermo.

Nella sua lettera ai fan Chu identifica proprio questo aspetto come maggiore ostacolo per la produzione di un unico film. Secondo Chu racchiudere l’intera vicenda nell’arco di un paio d’ore andrebbe totalmente a scapito dell’opera originale, costringendo a scelte di adattamento molto sofferte, quali l’eliminazione di qualche canzone o personaggio.

A sottolineare la decisione di non scendere ad alcun compromesso di questo tipo vi è un passaggio in cui il regista, supportato da tutto il cast e la crew, si impegna nel creare qualcosa che sia all’altezza delle aspettative di tutti coloro amano Wicked e che per anni hanno atteso pazientemente questa pellicola.