Wicked: Jon M. Chu dirigerà la trasposizione cinematografica del musical

Il musical teatrale Wicked ha trovato finalmente un regista: il film tratto dal musical sarà prodotto da Universal e a dirigerlo sarà Jon M. Chu (Crazy & Rich e In the Heights – Sognando a New York). Dopo la trasposizione cinematografica di In the Heights di Lin-Manuel Miranda, Jon M. Chu si confronterà con un altro vero e proprio caposaldo del genere.

La notizia dell’adattamento cinematografico di uno degli spettacoli teatrali più amati al mondo è stata riportata da Deadline (leggi qui la notizia originale) e arriva a distanza di qualche mese dall’abbandono della produzione avvenuta a ottobre 2020, di Stephen Daldry, precedente regista del film. La trasposizione cinematografica di Wicked sarà basata sulla sceneggiatura di Winnie Holzman, già autrice del libretto del musical teatrale.

Il musical Wicked è basato sul romanzo del 1995 di Gregory Maguire “Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West” (in Italia edito da Sonzogno con il titolo Strega – Cronache dal Regno di Oz in rivolta). La storia scritta da Maguire rivisita il romanzo Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum e racconta la storia mai narrata delle streghe di Oz, raccontando l’amicizia segreta tra Elphaba, la Strega Malvagia dell’Ovest, e Glinda, la Strega buona del Nord.

Il musical ha debuttato a Broadway nel 2003 e da allora è diventato uno degli spettacoli più longevi e replicati della storia del teatro musicale moderno, con produzioni e allestimenti in diverse città del mondo.

Parlando di Wicked è impossibile non citare il cast originale della produzione newyorkese in cui i ruoli principali erano interpretati da Idina Menzel (Elphaba) e Kristin Chenoweth (Glinda).

La produzione di una versione cinematografica di Wicked era attesa dai fan da moltissimo tempo: a partire dal 2004 si iniziò a parlare di questo progetto, mentre Universal acquistò i diritti cinematografici dello spettacolo nel 2012.