Wicked Ones: il gioco di ruolo in cui dovrete difendere il vostro dungeon

È live su Kickstarter la campagna crowdfunding del gioco di ruolo Wicked Ones del designer B-Design.io.

Wicked Ones sarà un gioco di ruolo basato sul sistema di gioco Forged in the Dark, derivazione del gdr indie Blades in the Dark, dove i giocatori vestiranno i panni degli abitanti mostruosi di un classico dungeon fantasy.

A scandire le vite dei giocatori ci sarà la semplice routine, che prevederà la razzia e la protezione del proprio dungeon dove saranno accumulate tutte le ricchezze sottratte agli incolpevoli abitanti del mondo esterno. Tuttavia la (cattiva) fama generata dalle azioni dei personaggi richiamerà orde di avventurieri che, desiderosi di mettere le loro mani sul tesoro o semplicemente impartirvi una lezione, varcheranno la soglia del vostro dominio.

Il gioco si presenterà come la fusione tra Blades in the Dark e Dungeon Keeper, in cui i giocatori saranno i cosiddetti Wicked Ones, mostri particolarmente dotati ed intraprendenti in grado di collaborare tra loro per far fronte all’invasione del dungeon.

Similmente a come accade in Blades in the Dark, ogni mostro ricalcherà un certo tipo di classe, che indicherà il tipo di competenze e attitudine. In aggiunta a questo ogni personaggio avrà un grosso difetto: questo sarà un tratto oscuro contro il quale bisognerà misurarsi al fine di interpretare correttamente la psicologia contorta tipica di una creature mostruosa.

Data la centralità del dungeon durante le sessioni di gioco, i giocatori dovranno scegliere lo stile e il tema della loro tana malvagia disegnando la mappa. In fase di creazione occorrerà essere quanto più dettagliati e fantasiosi possibili, perché il dungeon non dovrà mai essere percepito come un’entità astratta.

Con il progredire della campagna sarà possibile ampliare e potenziare il dungeon aggiungendo, per esempio, stanze particolari, mostri o trappole mortali che possano tenere gli avventurieri lontani dalle zone più importanti.

Wicked Ones sarà un gioco pensato sia per sessioni one shot, che per campagne più articolate.

Gli eventi di gioco seguiranno infatti fasi ben definite: vagare, razziare, attendere nell’ombra e difendere il dungeon.

Al fine di mantenere il gioco equilibrato e non troppo ripetitivo i giocatori potranno dedicare molto tempo all’aspetto gestionale del gioco, utilizzando gruppi di servitori (minions) a cui assegnare i compiti più disparati.

La parte di gioco dedicata alla difesa del dungeon sarà un evento importante dal forte peso narrativo che ricoprirà un ruolo centrale nella macro-trama della campagna. Idealmente il regolamento di gioco prevederà questo evento una volta ogni quattro sessioni, rendendo una campagna di Wicked Ones standard della durata di circa 16 sessioni.

Il manuale di gioco fornirà tutti gli elementi necessari ad apprendere il gioco, insieme a 5 scenari già pronti in cui poter prendere dimestichezza con il gioco e le sue meccaniche. Ogni scenario comprenderà tutti gli elementi quali, mappa, fazioni politiche, obiettivi, png, ecc..

Per sostenere il crowdfunding di Wicked Ones sarà possibile scegliere tra due pledge: The Game (18€) e The Game & the Toolkit (35€).

Il pledge The Game darà diritto ad una copia digitale del gioco, un codice Print On Demand (POD) su drivethrough rpg per stampare a prezzo di costo il manuale, l’accesso al playtest del gioco e gli eventuali stretch goal che verranno sbloccati.

Il pledge The Game & the Toolkit darà in aggiunta ai perk del pledge precedente, anche la versione digitale e POD del Toolkit, un mazzo di carte speciale da utilizzare come risorsa in gioco. Questo pledge vi darà diritto anche ai file in alta risoluzione delle mappe di gioco.

L’obiettivo di campagna è stato fissato a 8.845€ e non è stato ancora raggiunto, se la cifra dovesse essere raggiunta i sostenitori del progetto riceveranno le proprie rewards a giugno 2020.

Chi desiderasse partecipare a questa campagna Kickstarter avrà tempo fino al 10 luglio 2019.

Per tutte le informazioni su Wicked Ones e per sostenere questo progetto vi rimandiamo alla pagina del progetto.