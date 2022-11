Dopo aver mostrato un appassionante trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, i Marvel Studios non potevano che attendersi una smisurata curiosità da parte dei fan in merito alla futura avventura di due Vendicatori. Da tempo sappiamo che in questo capitolo futuro del Marvel Cinematic Universe farà finalmente la sua apparizione Kang il Conquistatore, uno dei grandi villain delle future fasi del franchise. A interessare in modo particolare il fandom è l’annuncio di un nuovo attore che si unirà al cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania: William Jackson Harper.

La star di The Good Place William Jackson Harper entra nel cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Come spesso con gli annunci relativi al Marvel Cinematic Universe, anche in questo caso non sono stati forniti dettagli su quale potrebbe esser il ruolo che William Jackson Harper avrà in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, occasione perfetta per scatenare la curiosità dei fan, che si sono lanciati nelle più fantasiose teorie. Ad esser particolarmente interessante è l’ipotesi che vede l’attore interpretare nietemento che Reed Richards, andando quindi a sostituire John Krasinski che ha prestato rapidamente il volto al Gommolo dei Fantastici Quattro in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Acclamato a gran voce dai fan, Krasinski ha indossato il costume di Richards nella scena con protagonisti gli Illuminati di un’altra Terra, venendo rapidamente sconfitto da un’inarrestabile Wanda versione Scarlet Witch. Una fine decisamente rapida e poco eroica considerata la caratura del personaggio, al punto che in molti pensano che per ovviare a questo dettaglio sarebbe ideale un recast del personaggio, soprattutto in previsione dell’annunciata pellicola dedicata alla prima famiglia del Marvel Universe fumettistico.

A sostenere la teoria che vede William Jackson Harper intrepretare Richards c’è la similarità tra il genio del Marvel Universe e Chidi, il personaggio interpretato dall’attore in The Good Place. Entrambi geniali, i due personaggi hanno molto in comune, ma è soprattutto l’intepretazione di Harper, capace di unire genio e umorsimo risultando credibile, a corroborare questa ipotesi. E vedere Richards in azione prima del film dei Fantastici Quattro potrebbe esser un buon viatico per introdurre tutta la famiglia Richards.

Una teoria più concreta in merito al ruolo di William Jackson Harper in Ant-Man and the Wasp: Quantumania si ricollega invece al personaggio di Bill Foster (Lawrence Fishburne), portando a ipotizzare che Harper possa interpretare il nipote Tom Foster, alias Golia.

