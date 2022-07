Dal mondo di Star Trek a quello delle serie animate Netflix il passo è breve. William Shatner, noto per aver vestito i panni del capitano Kirk, è adesso nel cast vocale di Masters of the Universe: Revolution, sequel di Revelation. Al momento i dettagli sul personaggio a cui presterà la voce sono ancora avvolti nel mistero.

William Shatner nel cast di Masters of the Universe: Revolution

L’annuncio è arrivato durante il panel del 40esimo anniversario di Masters of the Universe, tenutosi al San Diego Comic-Con. La serie animata darà ai fan l’occasione di vedere un crossover tra due delle icone di Star Trek e Star Wars: oltre a Shatner, infatti, ci sarà anche Mark Hamill a doppiare Skeletor.

Masters of the Universe: Revolution riprenderà dal cliffhanger del primo show che aveva visto Skeletor, storico villain, venir assimilato dalla Motherboard. Le voci attorno a una possibile seconda stagione erano diventate sempre più insistenti negli ultimi mesi. Non è stata ancora annunciata la finestra di lancio del nuovo show.

Sceneggiata da Kevin Smith, la prima stagione di Masters of the Universe: Revelation (divisa in due parti) ha ottenuto consensi molto positivi di critica e pubblico. Ad affiancare Smith ci ha pensato il veterano Rob David che aveva già scritto recentemente i fumetti di He-Man and The Masters of the Universe per DC e si è occupato anche del fumetto prequel edito da Dark Horse. La prima parte è uscita su Netflix il 23 luglio 2021, mentre la seconda il 23 novembre dello stesso anno.

Ma l’universo di He-Man non si fermerà con la serie animata in questione: vi ricordiamo infatti che dopo anni di attesa e rimandi è stato finalmente dato il via libera al film in live action di Masters of the Universe, descritto come una vera e propria origin story. A vestire i panni di He-Man ci penserà infatti Kyle Allen, di recente visto al cinema nel film di Spielberg West Side Story.