La serie di Willow di Jonathan Kasdan sarà disponibile su Disney Plus a partire dal 30 novembre 2022. Nel Cinema Astra di Lucca viene proiettato il primo episodio, in anteprima mondiale. Erin Kellyman, Ellie Bamber e Amer Chadha-Patel sono i tre ospiti d’eccezione del Lucca Comics and Games. Tra una conferenza stampa e un piacevole incontro con il cast, il sequel dell’omonimo film del 1988 (scritto da George Lucas per Lucasfilm) sta per conquistare i fan del fantasy, con un aspetto tutto nuovo ma senza mai abbandonare le sue origini.

Dove, Jade e Boorman sono tre dei nuovi protagonisti, i quali dovranno affrontare un lungo viaggio alla scoperta di un nuovo mondo, insieme all’aiuto di Willow. La serie, infatti, vede la partecipazione di Warwik Davis, insieme all’attrice Joanne Whalley nel ruolo di Sorsha.

I primi approcci del cast

I tre ospiti del Lucca Comics and Games hanno un rapporto davvero singolare con Willow. Mentre Erin Kelliman ed Ellie Bamber, molto giovani, non avevano mai visto il film prima di essere scritturare, Amer Chadha-Patel si avvicina a questo fantasy all’età di 7 anni. Tutti e tre sono grandi amanti del genere fantasy.

Abbiamo visto molti film insieme, le influenze fantasy sono molto forti. D’ispirazione ci sono stati film come The Princess Bride, per citarne uno, ma per quanto riguarda il nostro legame ci sentiamo rappresentati da Ghostbusters.

Non è subito facile approcciarsi alla serie di Willow. Il cast è sottoposto ad un mese di preparazione per i primi due episodi, periodo in cui non solo imparano le scene di combattimento, ma cominciano a lavorare anche su loro stessi.

Siamo stati preparati per i primi due episodi, abbiamo notato dei cambiamenti nel nostro corpo. È stato stancante, soprattutto a causa della macchina della pioggia, ma abbiamo imparato tanto. Siamo diventati decisamente troppo vicini, ma è bello che i colleghi diventino amici. Il mese di preparazione ci ha insegnato non solo capire il layout delle scene, ma anche a ritrovare noi stessi. Abbiamo imparato a credere in noi attraverso i nostri personaggi.

Il viaggio dei protagonisti

Queste prime fasi sono essenziali per il nuovo cast. Gli attori, prima di tutto, devono imparare a costruire il proprio ruolo nel racconto. Jade, ad esempio, è un’orfana cresciuta dalla famiglia reale. Anche Dove lo è, e sia per Ellie sia per Erin è importante sin da subito confrontarsi con Jon Kasdan, in un percorso alla ricerca della propria identità.

Durante questo viaggio introspettivo, il cast riceve anche il supporto dello stesso Warwick Davis, attore per cui Amer ha una grandissima stima.

Lui è uno dei professionisti più affermati del Regno Unito. È stato fantastico e faceva sempre scherzi. Certe volte mi guardava e diceva “sei troppo alto”, poi mi rendevo conto che era una battuta. Tra le mie scene preferire con lui, ce n’è una in cui eravamo naso contro naso perché dovevo svegliarlo, e siamo stati così per 10 minuti, tant’è che mi sono chiesto “ma cosa sto facendo”.

Warwick Davis in Willow

La serie di Willow riscrive il fantasy

A prima vista, la serie di Willow sembrerebbe diversa dal classico fantasy. Mentre ora si stanno diffondendo molte serie TV fantasy di tipo politico (House of the Dragon, Gli Anelli del Potere), la novità di Disney Plus offre un racconto più d’avventura, quasi come se i personaggi fossero quelli di Dungeons & Dragons. Se da un lato differisce dalle tendenze degli ultimi anni, dall’altro resta uno show molto attuale.

Anche se il film non era di tipo politico, il suo tema principale era la ridefinizione dell’eroe. Anche nella serie è così. Le donne non sono mai damigelle in pericolo, ma sono coraggiose. Sono potenti senza chiedere il permesso. Poi ci sono sono anche diversi aspetti che nel film non c’erano e che riguardano il mondo di oggi. La serie prende ciò che conosciamo di Willow e lo fa diventare mille altre cose. Tende ad essere molto spettacolare, ma noi speriamo di suscitare gli stessi sentimenti che il film ha generato.

I protagonisti di Willow

Insomma, Willow resta ancorata all’idea di fantasy ma, allo stesso tempo, vuole parlare di tutto ciò che accade nel mondo, come il cercare di superare sempre i propri limiti.

È interessante, infatti, capire quali sono le sfide che i tre protagonisti affrontano sul set, anche se la vera domanda, secondo Amer, è “cosa non è stato una sfida?”.

La macchina della pioggia è stata davvero una difficoltà. Ci sentivamo perennemente sotto la doccia, e nel Galles fa freddo. Ci sono state poi alcune scene molto intense da girare, che richiedevano un’interpretazione particolare. È stato difficile.

La nostra intervista esclusiva

Erin Kellyman, Ellie Bamber e Amer Chadha-Patel sono, dunque, i nuovi volti di Willow. I vecchi fan sicuramente guarderanno la serie, è viene spontaneo chiedersi quali siano quegli elementi che gli amanti del film apprezzeranno.

Vedrete personaggi che avete già visto, in fondo il cast originale è tornato. La storia è ancora divertente e magica, fa molto ridere e c’è ancora il fattore romance. Crediamo che la base sia molto simile, ma c’è anche molto di più. C’è tuttora il tema dell’eroe sfortunato, o almeno quello che sembra un eroe sfortunato, che vuole capire il proprio posto nel mondo e cosa può fare.

A questo punto è stimolante comprendere qualcosa in più riguardo il loro rapporto con il vecchio cast, quali siano le lezioni che hanno imparato e se sentono una sorta di responsabilità nei loro confronti, ora che Willow è nelle loro mani.

Erin: È stato fantastico parlare con Warwick e Joanne che sono stati nel film. Eravamo molto agitati anche solo a parlare con loro, ma anche loro erano nervosi. Era tutto un universo di emozioni che ci faceva sentire meno soli.

Amer: La prima scena che ho girato è stata con Joanne, quindi ho trascorso molto tempo con lei e con il regista. Lei è un’attrice fantastica e una professionista. Avevo paura di questo lavoro così grande, l’essenza del film è cosi selvaggia e strana ed ero nervoso ma ho fatto un passo indietro per scacciare via quella sensazione.

Ellie: Joanne ci ha supportati, era costantemente gentile, e tutti ci raccontavano storie del film originale. Era piacevole sentire che eravamo davvero parte di quel mondo.

Intervista al cast

I tre attori hanno un passato cinematografico ben definito. Erin Kellyman vede la sua massima notorietà in Solo: A Stars Wars Story e The Falcon and the Winter Soldier; vediamo Amer Chadha-Patel ne’ La Ruota del Tempo, mentre potremmo ricordare Ellie in Lo schiaccianoci e i quattro regni. Prima del progetto di Disney Plus, è sempre stato difficile per loro immaginare di poter entrare a far parte di un mondo fantasy come quello della serie di Willow, e questo discorso tocca particolarmente il personaggio di Boorman.

Da uomo sud-asiatico, direi che non c’è molta rappresentazione. Il nostro spettro in TV è davvero limitato. Non ho mai visto personaggi, come per esempio Jack Sparrow, interpretati da attori sud-asiatici. E qui Boorman è anche divertente, fa le battute. È la prima volta, un privilegio. Sono davvero onorato di fare questo.

In attesa della data d’uscita della serie di Willow, recuperate qui il trailer ufficiale.

L’offerta di Disney+