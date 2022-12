Lo showrunner di Willow, Jonathan Kasdan, ha recentemente dichiarato di star facendo pressioni al presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, per far sì che la seconda stagione possa prendere luce con una nuova produzione. Scopriamo insieme maggiori informazioni a riguardo. Willow è attualmente disponibile per la visione in streaming su Disney Plus, con nuovi episodi in arrivo ogni mercoledì.

La seconda stagione di Willow si farà?

Willow otterrà la conferma per una nuova seconda stagione?

Willow Ufgood (Warwick Davis)

Secondo quanto riportato, Jonathan Kasdan, durante un’intervista con ComicBookMovie.com, ha dichiarato di essere al lavoro per fa sì che ciò avvenga. Nello specifico, ha detto di star facendopressioni su Kathleen Kennedy per conto di Willow Ufgood (Warwick Davis). A Jonathan Kasdan è stato chiesto sul futuro della serie TV Willow, ecco la sua risposta:

Lo spero. Ci stiamo sicuramente lavorando e supplico Kathy perché lavorare con questi attori e questa troupe di registi in questo show è stata la migliore esperienza. Sentiamo ancora che ci sono molte storie e posti più grandi da visitare.

La produzione

Willow ha visto la presenza di molti volti noti al franchise come Warwick Davis, che ha ripreso i panni del suo personaggio interpretato ormai nel lontano 1988. A tal proposito, durante una recente intervista, Warwick Davis ha parlato di come ha approcciato questa sua interpretazione, spiegando come Star Wars lo abbia in qualche modo influenzato dal punto di vista artistico.

Ho notato che Mark (Hamill) non ha provato a interpretare il personaggio di Luke Skywalker più giovane (in Star Wars: Gli ultimi Jedi). Si è immedesimato ai suoi anni più maturi, ed è davvero quello che ho fatto come Willow.

Nel cast di Willow, insieme a Warwick Davis, troviamo la presenza di tanti altri professionisti seppur purtroppo Val Kilmer, a causa del suo stato di saluto, non sia stato parte attiva di questo grande ritorno.

