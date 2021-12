Wilmer Valderrama protagonista del reboot di Zorro della Disney

Disney sta attualmente producendo il reboot di Zorro, remake della classica serie sempre prodotta da Disney negli anni ’50. Stando alle sue ultime dichiarazioni, a interpretare Zorro, questa volta sarà Wilmer Valderrama, conosciuto per il suo ruolo di Fez in That ’70s Show. Ma vediamo più nel dettaglio.

Il reboot di Zorro vede protagonista Wilmer Valderrama

Il personaggio di Zorro fu originariamente creato nel 1919 da Johnston McCulley e apparve sulla rivista pulp, All-Story Weekly. In tutte le sue storie, Zorro è raffigurato come un vigilante che difende il popolo contro i governi corrotti e la nobiltà. A parte il suo mantello, la maschera e il cappello di cordova, Zorro è noto per la sua firma, spesso incisa su oggetti o sui suoi avversari con la sua lama. Il personaggio è stato adattato in diversi film nell’ultimo secolo, i più recenti sono La maschera di Zorro (recuperate il DVD su Amazon!) e La leggenda di Zorro, entrambi con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones. Questo ultimo remake arriva dopo la serie tutta al femminile di Robert Rodriguez e il film di fantascienza Zorro 2.0.

In una dichiarazione, Valderrama si è espresso a proposito dell’eroe:

“Crescendo, Zorro è stato l’unico personaggio che mi ha fatto sentire, come latino, come se potessi essere un eroe. Come adulto e narratore, ho una responsabilità nelle storie che contribuisco a portare in vita. Collaborare con Gary e la Disney per riportare Zorro in famiglia dopo 60 anni ed essere parte dell’eredità per far sapere ad altri bambini che anche loro possono essere gli eroi delle loro storie è un sogno che si avvera.”

Valderrama sarà anche produttore esecutivo insieme a Gary Marsh, Presidente e Chief Creative Officer di Disney Branded Television, e John Gertz di Zorro Productions.

Il presidente della Disney Branded Television, Ayo Davis ha dichiarato: