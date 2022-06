Il torneo di tennis di Wimbledon 2022 è appena partito, e promette di essere estremamente interessante. Innanzitutto perché il campione Novak Djokovic si contende il ruolo di giocatore favorito con Rafa Nadal, reduce da alcuni importanti trionfi che lo proiettano abbastanza diritto verso il Grande Slam.

Inoltre, c’è il ritorno di Matteo Berrettini, che sembra essersi lasciato alle spalle il brutto infortunio che lo aveva escluso dal Roland Garros. Dunque, avremo la possibilità di seguire un torneo che, probabilmente, non darà nulla per scontato in termini di possibili vincitori.

Tra i grandi assenti, Roger Federer, il cui ritorno è previsto probabilmente tra settembre e ottobre, e la campionessa uscente Ashleigh Barty, ritiratasi dal mondo del tennis all’età di 25 anni.

Foto di Pixabay

Wimbledon 2022 – Luogo, date, calendario

Il torneo di Wimbledon 2022, giunto alla 134a edizione, si terrà presso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) a Londra dal 27 giugno al 10 luglio 2022. Le finali sono previste per sabato 9 luglio (singolare femminile, doppio maschile e femminile) e domenica 10 luglio (finale singolare maschile).

Ecco il calendario degli incontri:

Lunedì 27 giugno: dalle 12 alle 22, primo turno

Martedì 28 giugno: dalle 12 alle 22, primo turno

Mercoledì 29 giugno: dalle 12 alle 22, secondo turno

Giovedì 30 giugno: dalle 12 alle 22, secondo turno

Venerdì 1° luglio: dalle 12 alle 22, terzo turno

Sabato 2 luglio: dalle 12 alle 22, terzo turno

Domenica 3 luglio: dalle 12 alle 22, ottavi

Lunedì 4 luglio: dalle 12 alle 22, ottavi

Martedì 5 luglio: dalle 12 alle 22, quarti

Mercoledì 6 luglio: dalle 12 alle 22, quarti

Giovedì 7 luglio: ore 12, semifinali femminili

Venerdì 8 luglio: ore 14, Prima semifinale maschile; ore 17, seconda semifinale maschile

Sabato 9 luglio: ore 15, finale singolare femminile; dalle 17.30, finali doppio maschile e femminile

Domenica 10 luglio: ore 15, finale singolare maschile

Dove vedere Wimbledon 2022

In Italia, i diritti televisivi per guardare il Wimbledon 2022 sono ancora detenuti da Sky, ecco le opzioni a vostra disposizione:

Now TV

I canali Eurosport 1 e 2 sono disponibili sul pacchetto Now TV Sport. Fino alla fine del 2022, il pacchetto include diversi tornei tennistici, incluso proprio il torneo di Wimbledon.

Attiva Now TV

Sky

Il pacchetto base consente di accedere ai canali 201 e 202, rispettivamente per guardare Eurosport 1 ed Eurosport 2, che copriranno l’intero evento del Wimbledon 2022. Al momento, Sky propone un mese di abbonamento in prova insieme al catalogo Netflix.

Attiva Sky

Come guardare il Wimbledon 2022 dall’estero

Se vi trovate all’estero per motivi di lavoro o di studio ma volete seguire il Wimbledon 2022 con commento in italiano, dovrete collegarvi alle piattaforme di streaming che trasmetteranno l’evento tramite una VPN. Grazie ai servizi di Virtual Private Network, infatti potrete sbloccare i contenuti geolocalizzati, impostando la vostra connessione come se provenisse dall’Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato.

Come guardare il Wimbledon 2022 in diretta streaming GRATIS

Sempre utilizzando una VPN, potrete accedere a BBC iPlayer, dato che la BBC trasmette il torneo di Wimbledon 2022 in streaming gratis. Purtroppo, il servizio è in sola lingua inglese ed è accessibile solo dal Regno Unito, di conseguenza dovrete utilizzare una VPN per usufruire del servizio.

Abbiamo stilato per voi una top 3 delle migliori piattaforme di VPN oggi sul mercato, per aiutarvi a scegliere quella più adatta a voi.

Se volete approfondire l’argomento, invece, vi invitiamo a leggere i nostri articoli Cos’è una VPN (Virtual Private Network) e VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve.