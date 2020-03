Wings of Fire: in arrivo una nuova serie animata sui draghi da Warner Bros e Ava DuVernay

La regista premio Oscar Ava DuVernay (Selma) realizzerà per Warner Bros. Animation una serie animata basata sulla serie di libri per ragazzi Wings of Fire (I Regni del Fuoco).

Wings of Fire, è una serie di romanzi fantasy per ragazzi dai 10 ai 14 anni ideata dallo scrittore Tui T. Sutherland e racconta la storia di un mondo fantastico governato da draghi e scosso da un tremendo conflitto per la successione al potere.

La serie animata si preannuncia come un’epica storia fantasy in cui i protagonisti, cinque giovani draghi chiamati gli Artigli della pace, saranno i prescelti impegnati a compiere una profezia legata al destino del loro mondo.

Warner Bros. Animation ha dichiarato che la serie animata di Wings of Fire sarà un prodotto di alto profilo in grado di distinguersi all’interno di un settore estremamente competitivo ed affollato come quello degli show di animazione, grazie all’unione di una saga che al suo attivo conta 15 romanzi e diverse graphic novel e il coinvolgimento della visionaria regista.

La saga di Wings of Fire è stata pubblicata in diversi paesi, tra cui anche l’Italia. L’edizione italiana è curata da il Battello a Vapore con il titolo I Regni del Fuoco (link Amazon). Al momento è possibile trovare tradotti in italiano i primi cinque libri, che compongono la prima parte della saga, e due storie brevi.

DuVernay sarà coinvolta anche nel ruolo di executive producer e sarà affiancata da Dan Milano (Glitch Techs), Christa Starr, Tui T. Sutherland e Sam Register (Teen Tians Go!).

DuVernay è una regista eclettica che negli anni ha dimostrato di sapersi misurare come produttrice e regista di diversi generi, ora grazie a Wings of Fire la regista di Selma e Nelle pieghe del tempo potrà misurarsi anche nel campo degli show di animazione per ragazzi.