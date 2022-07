Prime 1 Studio è lieta di annunciare una nuova proposta dedicata al franchise de Il Signore degli Anelli. Nello specifico, si tratta di una nuova maestosa statua dedicata al secondo in comando di Sauron. Facente parte della linea Masterline Premium, andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli di Witch King of Angmar di Prime 1 Studio dedicata a Il Signore degli Anelli.

Witch King di Prime 1 Studio da Il Signore degli Anelli

Il Signore degli Anelli sta per fare il suo grande ritorno sugli schermi di tutti gli appassionati con la nuova produzione de Gli anelli del Potere. Per l’occasione, Prime 1 Studio rende omaggio al più potente di tutti gli spettri. Dalle immagini ufficiali possiamo apprezzare l’ottimo lavoro fatto in fase di progettazione e realizzazione finale. La statua in oggetto è infatti ricca di dettagli e tutto è riprodotto in maniera decisamente fedele: dal suo caratteristico elmo, ai suoi spallacci corazzati, fino alle sue lunghe vesti nere.

Foto: ©Prime 1 Studio

Dal punto di vista stilistico, il personaggio è stato rappresentato in posa action ed è dotato di spada e mazzafrusto! Alla base troviamo invece la spaventosa e feroce creatura Fellbeast, che sta avvolgendo il piedistallo (a tema con i Campi del Pelennor devastati dalla guerra) con la sua ala coriacea.

Caratteristiche tecniche

The Witch-King of Angmar Ultimate di Prime 1 Studio è realizzata nell’imponente scala 1/4 e vanta nella sua totalità un’altezza complessiva di ben 70 cm! Realizzata in resina, la statua ha un peso totale di 25 kg.

Data di uscita e prezzo

The Witch-King of Angmar Ultimate di Prime 1 Studio è attualmente disponibile in preordine al prezzo di 1,499.00 dollari. Per ulteriori immagini e informazioni sui diversi metodi di pagamento, vi invitiamo a visitare la pagina del prodotto sul sito ufficiale Prime 1 Studio.

Nell’attesa di scoprire le nuove proposte di casa Prime 1 Studio, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità e approfondimenti. Infine, nell’attesa de Il signore degli anelli: gli anelli del potere, su Amazon trovate il cofanetto della trilogia per uno splendido rewatch!