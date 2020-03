Wizard Kittens: da Magpie Games un gioco con gattini maghi

Magpie Games ha annunciato la data di distribuzione del gioco di carte Wizard Kittens, un nuovo gioco di carte semicollaborativo con meccaniche di set collecting finanziato tramite una campagna Kickstarter. Questo nuovo gioco di carte dal design adorabile sarà corredato anche dalla scatola Magical Monster Expansion che amplierà ulteriormente questo titolo a base di gatti e magia.

In Wizard Kittens i giocatori (2-4 giocatori da 7 anni in su) vestiranno i panni di gattini mago, i quali avranno inavvertitamente scatenato alcune maledizioni provenienti dalla sezione proibita della biblioteca. I giocatori dovranno così rimediare al guaio prima che il Professor Whispurr, il bibliotecario, si accorga del misfatto.

In ogni turno i giocatori potranno decidere quali incantesimi utilizzare in modo da impostare la propria strategia. Le diverse carte permetteranno di compiere diverse azioni come pescare più carte, utilizzare incantesimi insieme ad altri giocatori, scartare carte e così via. I gattini mago dovranno però considerare con attenzione le proprie mosse poiché non sarà possibile lanciare lo stesso incantesimo per due turni di fila.

La partita terminerà quando i giocatori riusciranno a sconfiggere tutte e sei le maledizioni, oppure non appena qualcuno pescherà la carta del Professor Whispurr. Se i gattini saranno riusciti a contrastare tutte le maledizioni i giocatori dovranno vedere chi tra loro avrà accumulato più punti vittoria, invece se i giocatori avranno pescato la carta del bibliotecario il vincitore sarà il mago che avrà messo meno a soqquadro la biblioteca, raccogliendo meno punti e carte possibili nella propria area giocatore avrà vinto il gioco.

Sarà possibile ampliare ancora di più l’esperienza di gioco con l’espansione Magical Monster Expansion sarà possibile portare il numero dei giocatori totali a 5 e includerà le carte mostro, una nuova tipologia di carta che aggiungerà ulteriore varietà al gioco.

Wizard Kittens e l’espansione Magical Monster saranno messi in commercio a partire da giugno 2020 rispettivamente ad un prezzo di 20,00 dollari (Wizard Kittens) e 15,00 dollari (Magical Monster Expansion). Al momento non abbiamo informazioni circa un’eventuale localizzazione italiana.