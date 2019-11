Wizkids annuncia le novità per la linea Nolzur’s miniatures: non-morti, eroi e draghi presto disponibili

Wizkids, azienda americana licenziataria per la produzione delle miniature ufficiali di Dungeons & Dragons, ha da poco annunciato che immetterà sul mercato diversi nuovi “pacchetti” dedicati alla ormai celebre linea di produzione Nolzur’s miniatures-

Nello specifico, con queste nuove release, vedremo arrivare sugli scaffali dei negozi mostri che appartengono alle categorie dei non-morti e dei cambia-forma (shapeshifter in inglese): in ciascuno dei blister saranno presenti due diverse miniature su cui sarà già stato applicato il primer, così da rendere più immediata e agevole un’eventuale decisione di dipingerle.

Nel complesso wizkids ha annunciato che verranno prodotti nove nuovi blister, che andranno ad infoltire la collezione Nolzur’s con un totale di ben 14 miniature mai viste prima.

Ognuna delle uscite verrà venduta ad un prezzo di 4,99$

Ma le novità non finiscono qui!

Se da una parte si va a infoltire le fila delle creature mostruose, alla wizkids hanno dichiarato che anche la sezione eroi vedrà aumentare i personaggi disponibili: sono stati annunciati ben 10 nuove uscite, per un totale di 20 miniature.

Anche in questo caso, ogni blister conterrà due miniature pre-coperte da primer.



Come per i mostri ecco l’elenco completo di quanto uscirà:

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Male Dwarf Cleric

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Male Dwarf Fighter

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Male Elf Sorcerer

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Male Halfling Rogue

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Male Human Barbarian

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Female Human Monk

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Male Human Ranger

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Male Human Wizard

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Female Human Wizard

D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures – Male Firbolg Druid

Ciascuna di queste uscite verrà venduta ad un prezzo consigliato di 4,99$

A concludere questa ricca carrellata, arrivano anche alcune miniature dedicate, o in qualche modo affini, ai più iconici tra le creature del gioco di ruolo più famoso del mondo: i draghi!



Nello specifico verranno rilasciati tre nuovi blister dedicati ai draghi Oro, Argento e Rosso appartenenti alle categorie di età Wyrmling e Young; ognuno conterrà rispettivamente due miniature o, nel caso dei draghi più grossi, un singolo pezzo. I blister dedicati ai draghi più giovani sarà venduto a 4,99$, mentre le singole miniature dedicate agli young dragon avranno un prezzo consigliato di 14,99$

Inoltre arriveranno sul mercato due mini-set dotati di elementi ambientali: Green Dragon Wyrmling & Afflicted Elf e Gold Dragon Wyrmling & Small Treasure Pile. Il singolo set avrà un prezzo di vendita consigliato di 4,99$

Anche gli eroi di origine draconica riceveranno un piccolo tributo con i blister dedicati Female Dragonborn Fighter e Male Dragonborn Paladin. Ciascuno conterrà due pezzi e sarà venduto a 4,99$

Tutte queste nuove uscite saranno disponibili sul mercato a partire da marzo 2020