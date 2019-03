WizKids ha annunciato le miniature D&D Icons of the Realms Premium

Quest'estate, precisamente ad agosto, WizKids lancerà una nuova linea di miniature pre-dipinte chiamata Dungeons & Dragons Icons of the Realms Premium Figures.

Quest’estate, precisamente ad agosto, WizKids lancerà una nuova linea di miniature pre-dipinte chiamata D&D Icons of the Realms Premium Figures. Come tutte le miniature della serie Icons of the Realms, queste saranno di plastica e già dipinte.

Grazie al packaging in plastica trasparente, queste miniature saranno osservabili prima dell’acquisto, permettendo al compratore di valutarne la qualità: alcune di esse, inoltre, avranno degli elementi traslucenti. Le miniature della serie D&D Icons of the Realms Premium Figures saranno in totale 6:

La Maga Aasimar

Il Combattente Dragonborn

L’elfa druido

Il Paladino

Lo stregone tiefling

La strega tiefling

Queste 6 miniature saranno vendute separatamente al prezzo di 7.99 dollari ognuna. Non tutti i modelli saranno inediti: alcuni di questi infatti erano stati pubblicati nella serie D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures. Insieme a queste 6 miniature speciali, usciranno anche 45 figure inscatolate (quindi impossibili da vedere prima dell’acquisto), sempre ad agosto.

Dungeons & Dragons è un gioco di ruolo fantasy ideato da Gary Gygax e Dave Arneson e nato nel lontano 1974 ed arrivato oggi alla sua quinta edizione. Il gioco ha fornito spunto alla nascita di un filone editoriale legato ai giochi di ruolo, che ha raggiunto 20 milioni di giocatori e circa 1 miliardo di dollari in vendite. Dungeons & Dragons è stato tradotto in molte lingue: si è partiti dal francese nel 1982, arrivando ormai in tutto il mondo.

Il gioco fonde tre grandi macroaree: la simulazione di guerra (presa dai wargame), l’interpretazione (vista nelle rievocazioni storiche e nel teatro improvvisato) e l’ambientazione fantasy. Dungeons & Dragons, ormai entrato nell’immaginario collettivo pop, può essere giocato anche con l’uso di miniature ispirate alle classi disponibili, dando ulteriore profondità a meccaniche di gioco davvero vaste: entrano quindi in campo in questo modo le D&D Icons of the Realms, serie di figure adatte per l’occasione.