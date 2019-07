Wizkids rilascia nuove immagini dell'Infernal War Machine, uno dei mezzi di trasporto inclusi in Baldur's Gate: Descent into Avernus

WizKids, la casa di produzione delle miniature ufficiali di Dungeons&Dragons, ha recentemente rilasciato alcune nuove immagini della Infernal War Machine.

Difficilmente collocabile nel settore delle miniature di D&D a causa delle sue generose dimensioni (si parla di 11 pollici, pari a circa 28cm) questo nuovo pezzo farà il suo debutto ufficiale in “Baldur’s Gate: Descent into Avernus” la prossima avventura targata Wizards of the Coast. Qui i giocatori potranno muoversi nelle lande devastate degli inferi ed affrontare i grandi pericoli della Bloodwar (nda: la guerra eterna tra la fazione dei Demoni e quella dei Diavoli).

Le infernal War Machine sono così descritte:

“Le Infernal War Machine sono i carri armati della Bloodwar, e i diavoli li usano per affrontare i demoni e muoversi per l’hellscape. Dopo ognuna delle tremende battaglie della Bloodwar, gli altri abitanti di Avernus “spolpano” i resti di quelle che vengono distrutte per ricavarne pezzi per le loro macchine da guerra personali. Con l’Infernal Premium Figure Machine, aggiungi una dimensione extra alla tua avventura e permetti ai tuoi personaggi di viaggiare all’inferno con stile! “

Tempo fa erano trapelate anche le statistiche da dover usare durante le partite di D&D di questo peculiare mezzo di trasporto che vi riproponiamo di seguito:

Il rilascio sul mercato dovrebbe avvenire in Agosto, in coincidenza con D&D Baldur’s Gate Icons of the realms, il nuovo set di miniature; all’interno di questo nuovo set saranno incluse altre delle minacce che i giocatori dovranno affrontare nel corso dell’avventura: oltre a Glabrezu e Merregon, sarà possibile scontrarsi contro il temuto Pit Fiend e perfino sfidare l’angelo caduto Zariel in persona!

L’Infernal War Machine verrà messo in vendita ad un prezzo consigliato di 69,99$