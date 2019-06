Wolf Call – Minaccia in Alto Mare, la clip esclusiva di Tom’s!

Wolf Call - Minaccia in Alto Mare si appresta a fare il suo debutto ufficiale nelle sale cinematografiche italiane. Tom's Hardware vi offre una clip.

Questo mese – precisamente il prossimo 27 giugno – farà il suo debutto ufficiale nelle sale italiane Wolf Call – Minaccia in Alto Mare, un thriller ambientato in un sottomarino nucleare con alcuni degli attori francesi più importanti attualmente “sul mercato”. Per celebrare questa occasione, Tom’s Hardware Italia è lieta di offrirvi una clip ufficiale di questa nuova pellicola.

“Un giovane uomo ha il raro dono di riconoscere ogni suono che sente. A bordo di un sottomarino nucleare francese ogni cosa dipende da lui, “l’orecchio d’oro”. Tutti lo reputano il migliore, finché un giorno non commette un errore che mette l’equipaggio in pericolo di vita“, spiega il comunicato ufficiale.

“Per cercare di recuperare la fiducia dei suoi compagni, finirà per mettersi in una situazione ancora più drammatica. Nel mondo della dissuasione nucleare e della disinformazione, si ritroveranno tutti intrappolati in un ingranaggio incontrollabile“.

Wolf Call – Minaccia in Alto Mare, per chi non lo sapesse, è stato prodotto da Pathé, Les Productions du Trésor e Chi-Fou-Mi Productions. La regia, invece, è stata affidata a Antonin Baudry, che ha svolto anche il ruolo di sceneggiatore.

Come annunciato poc’anzi, il cast vanta alcuni nomi molto famosi del panorama cinematografico francese, tra cui Omar Sy, Mathieu Kassovitz e Francois Civil. Ci saranno anche Reda Kateb, Paula Beer, Alexis Michalik, Jean-Yves Berteloot e Damien Bonnard.