Paramount+ per annunciare la data di uscita della serie Wolf Pack ha trasmesso il trailer della serie: tra gli attori c’è Sarah Michelle Gellar.

Wolf Pack: Sarah Michelle Gellar star del trailer

Trasmesso nel corso della New York Comic Con, il trailer dello spin off di Teen Wolf ha permesso di dare una prima occhiata alla serie. Prevista per il 26 gennaio 2023, Wolf Pack seguirà le avventure di un gruppo di giovani teen-ager la cui vita cambierà drasticamente quando un incendio risveglierà una creatura soprannaturale. All’amata protagonista di Buffy-l’ammazzavampiri si affiancheranno Rodrigo Santoro, Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson e Tyler Lawrence Gray. In questa nuova avventura, Sarah Michelle Gellar vestirà i panni dell’investigatrice Kristin Ramsey. L’attrice non ha nascosto che l’esperienza maturata nel corso delle sette stagioni che l’hanno resa (almeno virtualmente) immortale le è servita molto per approcciare nel modo giusto questo progetto e chi vi ha preso parte. A tal proposito Gellar si è così espressa (traduzione nostra):

Soprattutto ora, prendo parte ai progetti con il ruolo di produttrice esecutiva. Wolf Pack ne è un buon esempio. Qui avevo due giovani attrici e due giovani attori a lavorarci. Ho voluto rendere chiaro fin dal primo giorno delle riprese che la produzione, se avesse avuto qualcosa di cui parlare con loro, avrebbe prima dovuto rivolgersi a me. Perché io ho già vissuto quel tipo di situazione. E voglio garantire agli attori la possibilità di avere una zona sicura sempre a disposizione.

Eccovi il trailer di Wolf Pack:

La data scelta per l’uscita della serie non è per nulla casuale: lo stesso giorno Paramount+ trasmetterà Teen Wolf: The Movie. Anche il trailer del film è stato mostrato in anteprima durante il panel dedicato: i presenti hanno quindi potuto vedere Crystal Reed tornare a recitare nel ruolo di Allison Argent, la cacciatrice di lupi mannari. Scritto e prodotto da Jeff Davis, già creatore di della serie, il film vedrà il ritorno di praticamente tutto il cast originale di Teen Wolf con le uniche due grandi eccezioni di Dylan O’Brien and Arden Cho (i “volti” di, rispettivamente, Stiles Stilinski e Kira Yukimura).