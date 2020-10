Wolfwalkers: il trailer annuncia l’arrivo del film su AppleTV+

Diffuso da AppleTV+ il nuovo trailer del film animato Wolfwalkers. Il nuovo trailer segue il teaser precedentemente distribuito esattamente un mese fa.

Wolfwalkers, diretto da da Tomm Moore e Ross Stewart e realizzato da Cartoon Saloon e Melusine Productions è stato presentato al Toronto International Film Festival lo scorso 12 settembre.

Il trailer, svelato in occasione dell’edizione virtuale del New York ComicCon, espande quanto anticipato dal trailer, offrendo una panoramica maggiore della trama del lungometraggio il tutto accompagnato dalle note dell’evocativa “Running with the Wolves” di AURORA.

Di seguito la sinossi ufficiale:

In un periodo di superstizione e magia, una giovane apprendista cacciatrice, Robyn Goodfellowe, viaggia per l’Irlanda con suo padre per spazzare via l’ultimo branco di lupi. Durante l’esplorazione delle terre proibite fuori dalle mura della città, Robyn fa amicizia con una ragazza dallo spirito libero, Mebh, un membro di una misteriosa tribù che si dice abbia la capacità di trasformarsi in lupi di notte. Mentre cercano la madre scomparsa di Mebh, Robyn scopre un segreto che la trascina ulteriormente nel mondo incantato dei “Wolfwalkers” e rischia di trasformarsi proprio nella cosa che suo padre ha il compito di distruggere.

Cartoon Saloon si è fatto un nome come una delle esportazioni irlandesi più riconoscibili nell’industria cinematografica, con opere del calibro di La Canzone del Mare, che ha ricevuto una nomination agli Oscar del 2015 come miglior film d’animazione, mentre Melusine Productions è uno studio di animazione con esperienza decennale che tra i suoi lavori più famosi annovera il film Ernest e Célestine.

Il film approderà sulla piattaforma AppleTV+ il prossimo 11 Dicembre e l’edizione in lingua originale vedrà la partecipazione di Honor Kneafsey (Robyn), Eva Whittaker (Mebh), Sean Bean (Bill Goodfellowe), Simon McBurney (Lord Protector Oliver Cromwell), Tommy Tiernan (Sean Óg), Jon Kenny (Stringy Woodcutter), John Morton (Stumpy Woodcutter) e Maria Doyle Kennedy (Moll MacTíre).