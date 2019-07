Wolverine Meisho Manga Realization di Tamashii Nations

Wolverine è una delle prossime uscite di Tamashii Nations per la linea Manga Realization dei supereroi Marvel rivisitata in versione samurai.

Alcuni mesi fa Tamashii Nations per la linea Manga Realization ha annunciato questa particolare versione rivisitata di Wolverine in versione samurai. Questa serie di action figure sono una rivisitazione molto particolare ed esclusiva di Bandai che non troverete da nessuna parte.

I preordini per questa figure sono già aperti da un pò di tempo anche per l’Italia. Wolverine sarà alto circa 17 cm in linea con tutte le precedenti figure dedicate ai supereroi Marvel usciti fino ad ora. La figure sarà completamente snodabile come Bandai ci ha sempre abituato e come da tradizione con queste tipologie di prodotti. Si avranno in dotazione nella scatola numerose parti di ricambio e accessori per poter posizionare il personaggio come più aggrada. In questo caso all’interno della box troveremo delle mani di ricambio e 3 diverse coppie di artigli.

Anche in questo caso come la linea gemella ( Movie Realization dedicata a Star Wars ) queste figure non rispecchiano i personaggi della linea classica dei comics e neppure quelli dei film, ma hanno ricevuto una rivisitazione completamente originale ed esclusiva da parte di Bandai. Tutti i supereroi marvel usciti fino ad ora ( Wolverine è la settima uscita ) non esistono da nessuna parte, non si troveranno nei comics, libri e tanto meno nei film o cartoni animati.

Wolverine conosciuto anche come Logan è un mutante e fa parte dell’universo degli X-MEN, il principale potere del mutante è il fattore rigenerante e proprio per questo motivo venne scelto per il progetto “Arma X” proprio in virtù delle sue enormi capacità. I suoi sensi ipersviluppati gli permettono di percepire da notevoli distanze la presenza di qualunque essere vivente e basandosi sul suo olfatto fuori dalla norma riesce a smascherare anche i mutaforma come Mystica. Le sue armi migliori restano comunque gli artigli di adamantio che estrae dalle mani, che possono tagliare qualunque materiale e ferire persino Hulk. La sua enorme agilità gli consente inoltre di spiccare balzi anche di diversi metri. L’avere uno scheletro ricoperto di metallo lo rende tuttavia vulnerabile contro il magnetismo, mentre i suoi super-sensi lo rendono particolarmente sensibile contro le onde sonore di grande potenza come quelle emesse da Banshee.

Il costo di questa figure sarà di 9.504 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 107.99 Euro ) e dovrebbe arrivare in Italia a ottobre 2019 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.