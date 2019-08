Wolverine: Taron Egerton non è adatto per il ruolo, ma vorrebbe entrare nell’MCU

L'attore di Kingsman vorrebbe far parte dell'MCU, ma ci sono brutte notizie riguardo un suo eventuale ingaggio per vestire i panni di Wolverine.

Nel film del 2000 X-Man l’attore Hugh Jackman vestì per la prima volta i panni del mutante Wolverine, entrando così nel Marvel Cinematic Universe, per poi prestare il volto all’eroe per ben nove film. La sua figura è diventata talmente iconica da influenzare anche il character design dei fumetti, raffigurando il mutante con i tratti dell’attore australiano. Jackman si è ritirato ormai dai Marvel Studios e l’arco narrativo del suo personaggio si è concluso, ma ciò non lascia aperta la possibilità della realizzazione di prequel o spin off con Wolverine protagonista, infatti da diverso tempo i fan si stanno chiedendo chi sarà il prossimo ad impersonarlo.

Alcune voci di corridoio puntavano tutto su Taron Egerton che ha dichiarato che purtroppo non crede di poter interpretare il ruolo di Wolverine, ma sarebbe felice di entrare nel Marvel Cinematic Universe. La star di Kingsman, in una breve intervista fatta a Variety, ha infatti dichiarato che non si sente adatto per il ruolo: “Amo la Marvel e i cine-comic e mi piacerebbe farne parte. Che sia nei panni di Wolverine o no, vorrei farne parte.” ha dichiarato l’attore.

Taron Egerton says he's ready to join the Marvel Universe, but maybe not as Wolverine pic.twitter.com/XLVrt42nzA — Variety (@Variety) August 1, 2019