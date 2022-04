Grazie all’annuncio del portale americano Deadline sono stati finalmente svelati i protagonisti di Wonder Twins, nuovo film basato sui noti personaggi dei fumetti DC e in lavorazione in esclusiva per HBO Max.

Svelati i protagonisti di Wonder Twins

A vestire i panni di Zan e Jayna, due gemelli alieni dotati di abilità mutaforma, ci penseranno KJ Apa e Isabel May, giovani attori noti per i rispettivi ruoli in Riverdale e 1883. I Wonder Twins sono apparsi per la prima volta nel 1977 nella serie animata di Hanna-Barbera come companion degli eroi della Justice League per poi essere inseriti nella continuity fumettistica e venir incorporati nell’universo DC.

Nei fumetti Jayna riesce a trasformarsi in qualsiasi tipo di animale, mentre Zan in ogni stato dell’acqua. I rispettivi poteri vengono attivati quando entrano in contatto tra loro. I due gemelli non hanno ancora debuttato in live action ma, come dichiarato dal produttore Marc Guggenheim, c’erano dei piani iniziali per farli apparire nel crossover della CW Crisi su Terre Infinite.

Nel 2019, inoltre, i Wonder Twins sono stati protagonisti di una miniserie a fumetti a opera di Mark Russell, Stephen Bryne e Dave Sharpe.

Wonder Twins sarà scritto e diretto da Adam Sztykiel, che ha lavorato anche a Black Adam. Al momento non è ancora stata annunciata una data di uscita. Vi ricordiamo che su HBO Max arriverà anche il film su Batgirl, interpretata da Leslie Grace, affiancata dal Batman di Michael Keaton.

Staremo a vedere in che modo in Wonder Twins faranno parte del nuovo mondo cinematografico della DC: uno dei punti emersi dalla recente fusione tra Warner Bros e Discovery è quello di creare un universo più coeso che possa amalgamare film e serie TV. Le riprese di Wonder Twins avranno luogo quest’estate ad Atlanta.