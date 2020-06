Wonder Woman 1 – la copertina di Panini DC Italia

Attraverso il suo oramai consueto post sulla pagina facebook ufficiale, Panini DC Italia ha rivelato, nella settimana del lancio ufficiale in edicola e fumetteria, le copertine City e Museum Edition questa volta dedicate al lancio del nuovo spillato Wonder Woman.

Questo post segue quelli relativi ad Aquaman, Harley Quinn, Batman/Superman e Lanterna Verde, Batman e Flash, Justice League e Superman.

La copertina di Wonder Woman 1, ambientata a Verona, è firmata da Milo Manara:

Intenta a scendere dal balcone della Casa di Giulietta, Wonder Woman disegnata in questa cover da Milo Manara, conquista Verona e i nostri cuori. La troverete disponibile in edicola, fumetteria e online su Wonder Woman 1, a partire dal 25 giugno. E per tutti i collezionisti: nelle fumetterie aderenti all’iniziativa troverete anche la versione Museum Edition!

WONDER WOMAN 1

Autori: G. Willow Wilson, Lee Garbett, Jesus Merino 4 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #76-77

• CITY EDITION: CON COPERTINA ESCLUSIVA PANINI COMICS REALIZZATA DA UN MAESTRO DEL FUMETTO E AMBIENTATA IN ITALIA!

• Cheetah è tornata, è ha in mente solo la vendetta!

• Lex Luthor le ha dato tutto ciò che le serve per sconfiggere Diana.

• Compresa una spada che può uccidere gli dei…

Wonder Woman 1984 arriverà nei cinema il prossimo 14 agosto catapultandoci negli anni ’80 per una nuova avventura della Principessa Amazzone che dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, seguito targato Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, “Wonder Woman” del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.