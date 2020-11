Wonder Woman 1984 – confermato al cinema e su HBO Max il 25 dicembre

Dopo le voci trapelate negli scorsi giorni, nella nottata italiana è arrivata la conferma: Wonder Woman 1984 debutterà in contemporanea il 25 dicembre al cinema e su HBO Max negli Stati Uniti mentre negli altri paesi viene riportato un debutto il 16 dicembre. Quest’ultima data rimane da confermare per l’Italia dato che l’ultimo rinvio prevedeva l’uscita del film il 16 gennaio.

C’è da sottolineare anche come Wonder Woman 1984 sarà disponibile sulla piattaforma streaming (senza costi aggiuntivi) solo per un mese. Con il 50% dei cinema ancora chiusi negli Stati Uniti la strategia sarebbe quella di raccogliere spettatori con una programmazione lunga sperando di bilanciare risultati non propriamente incoraggianti al botteghino di Tenet, l’altra pellicola “vittima” del momento storico sicuramente particolare che stiamo vivendo.

Il debutto su HBO Max inoltre permetterebbe a HBO Max, in attesa di Justice League Snyder Cut, di avere quel contenuto capace di attirare nuovi abbonati. Resta assodato che difficilmente Wonder Woman 1984 riesca a rispettare le previsioni di 1 miliardi di biglietti staccati permettendo non solo di recuperare il budget di 200 milioni di dollari per la sua realizzazione ma anche di sorpassare l’ottimo risultato della prima pellicola ovvero circa 800 milioni di guadagno globali.

Wonder Woman 1984 – le dichiarazioni

La prima a commentare ufficialmente la decisione di WarnerMedia è stata la regista Patty Jenkins che tramite twitter ha detto:

È giunto il momento. Ad un certo punto bisogna decidere di condividere la gioia e l’amore sopra ogni altra cosa. Amiamo il nostro film così come amiamo i nostri fan, speriamo quindi che Wonder Woman 1984 porti un po’ di gioia e serenità durante le feste natalizie. Se potete guardatelo al cinema, dove è possibile farlo in sicurezza grazie allo sforzo delle sale, oppure a casa su HBO Max dove non è possibile. Speriamo che vi divertiate come ci siamo divertiti noi a girarlo.

Jasono Kilar, CEO diWarnerMedia, invece ha detto che i cinema sono ancora un partner fondamentale per la compagnia e che la decisione, dettata dalla peculiare situazione, servirà per testare qualcosa di mai fatto prima ovvero una uscita simultanea al cinema e in streaming.

Quattro milioni di persone negli Stati Unit videro Wonder Woman il giorno della premiere. Riusciremo a fare lo stesso il giorno di Natale con Wonder Woman 1984 fra cinema e HBO Max? Siamo vogliosi di scoprirlo, permettendo a quanti più fan possibile di scegliere in sicurezza.

Wonder Woman 1984 – il film

Eccovi la sinossi di Wonder Woman 1984:

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, WONDER WOMAN 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale.

L’ultimo trailer italiano:

Questo invece il cast: