Wonder Woman 1984 – Gal Gadot e Patty Jenkins hanno idee chiare per il sequel

Mancano circa 48 ore al debutto ufficiale di Wonder Woman 1984 negli Stati Uniti dove, ricordiamolo, sarà disponibile in tutti i cinema aperti in alcune zone del paese e soprattutto sulla piattaforma streaming HBO Max, scelta che ha generato non poche polemiche.

La regista Patty Jenkins, fresca dell’ingresso nell’universo di Star Wars per il quale dirigerà Rogue Squadron, e la protagonista Gal Gadot hanno ripreso il consueto giro di interviste promozionali grazie al quale hanno parlato, in due occasioni diverse, già del sequel della pellicola.

Wonder Woman 1984 – Gal Gadot sul sequel

Intervista da MTV News, Gal Gadot ha confermato che il terzo film della serie dovrebbe essere ambientato sicuramente nel presente. L’attrice ha motivato la sua risposta dicendo che dalla Prima Guerra Mondiale del primo film agli anni ’80 del secondo il passato di Diana è stato esplorato a dovere e tornare indietro per esempio negli anni ’40 o ’60 non avrebbe molto senso e che è ora di mostrare il personaggio in un contesto diverso e attuale sotto molteplici punti di vista.

Wonder Woman 1984 – Patty Jenkins sul sequel

Di diversa natura, ma molto sibillina, le dichiarazioni di Patty Jenkins sul sequel.

La regista ha detto molto al The New York Times chiaramente che per iniziare a riparlare del terzo film ci devono essere le giuste circostanze. La Jenkins ha confermato che vorrebbe assolutamente completare una ideale trilogia ma solo se le condizioni lo permettessero ovvero se ci fosse possibilità di portare il film in sala altrimenti sarebbe rimettere tutto in discussione.

Wonder Woman 1984 – l’uscita italiana

Più “problematica” invece la situazione riguardante l’uscita italiana. Dopo alcuni tentennamenti l’uscita di Wonder Woman 1984 è attualmente fissata in Italia per il 28 gennaio 2021 ovvero a più di un mese dall’uscita americana.

Wonder Woman 1984 – il film

