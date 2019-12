Wonder Woman 1984: il film è pronto, ma ecco perché è ambientato negli anni ottanta

Nel corso del Comic Con Experience 2019 in Brasile, subito dopo la presentazione del primo trailer ufficiale di Wonder Woman 1984, i colleghi di Deadline hanno avuto modo di partecipare ad una conferenza riservata con la regista Patty Jenkins e l’attrice protagonista Gal Gadot. Durante questo incontro si è discusso del motivo dell’ambientazione negli anni ottanta e sullo stato della produzione della pellicola.

La prima informazione importante è giunta proprio dalla Jenkins, la quale ha confermato che la pellicola è attualmente nelle fasi finali del montaggio:

Anche per quanto riguarda gli effetti visivi è tutto pronto. Il processo è stato molto lungo, non avete idee della quantità di scene d’azione che abbiamo preparato. Non vedo l’ora di mostrarvi il risultato finale. Inoltre, dato che il film è stato concluso così presto rispetto all’uscita, posso permettermi il lusso di provare a vedere diverse versioni di una scena. Posso chiedere di fare delle variazioni e questo è incredibile. Nella sala montaggio ho questi poteri ed è la prima volta che capita nella mia carriera. Se quindi troviamo qualcosa che ci piace di più, possiamo cambiarlo.”

“La prima versione aveva una durata di circa 2 ore e 45. Diciamo che non era tre ore e mezzo, non sono quel tipo di regista! […] Al momento abbiamo concluso, il film è finito. Adesso, sappiamo che non uscirà prima di qualche mese… quindi per la prima volta nella mia carriera ho avuto la possibilità di chiedere ‘Ehi ragazzi, posso giocare un po’ con questo? Posso fare quest’altro?’ Al momento sto sistemando alcune piccole cose, ma tecnicamente il film è pronto.

La regista, poi, ha spiegato il motivo esatto per il quale è stata scelta un’ambientazione negli anni ottanta:

“Non abbiamo avuto difficoltà a collegarlo con il film precedente, perché in realtà si mostrano come due storie separate l’una dall’altra e questo film racconta l’evoluzione di Diana anche se è ambientato in un periodo diverso dal primo. Perché quindi il 1984? Semplice, volevamo portare Diana nella modernità, e gli anni ottanta sono un periodo storico fondamentale per Wonder Woman. Ci piaceva quindi, l’idea di inserirla in quel contesto.

Inoltre gli anni ottanta hanno visto la civiltà Occidentale toccare la loro vetta più gloriosa. Era interessante far scontrare Wonder Woman con il periodo di massimo splendore del nostro sistema di valori e volevo riflettere su quali cattivi poteva generare tutto questo e cosa sarebbe successo. Tutto si è svolto in maniera molto naturale.”