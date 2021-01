Wonder Woman 1984 – il film più visto in streaming a dicembre

Wonder Woman 1984 è un successo. Almeno è quello che traspare da una interessante indagine da cui sono scaturiti risultati altrettanto interessanti condotta da Nielsen, attendibilissimo istituto di ricerca e statistiche, che ha sancito come il film diretto da Patty Jenkins e interpretato da Gal Gadot sia stato il film più visto in streaming nella settimana che va dal 21 al 27 dicembre 2020.

Wonder Woman 1984 ha totalizzato circa 2.3 miliardi di minuti di visualizzazione, che si traducono in circa 14.9 milioni di visualizzazioni totali, staccando nettamente di circa il 35% il secondo classificato ovvero Soul, il film Disney/Pixar approdato su Disney+.

Il risultato ovviamente è stato commentato positivamente dai vertici di WarnerMedia e HBO Max che hanno trovato così riscontro positivo alla controversa decisione di portare tutti i film previsti al cinema per il 2021 in contemporanea sulla piattaforma streaming.

I risultati così raggiunti, e l’aumento di sottoscrizioni alla piattaforma HBO Max, sembrano quindi essere il nuovo metro di paragone per il successo di Wonder Woman 1984 al netto di un riscontro di critica e pubblico altalenante e contrastante almeno a giudicare dai più noti aggregatori.

Che il numero di visualizzazioni e l’aumento di utenti sulle piattaforme possa velocemente sostituire i mitici “incassi al botteghino” in questa nuova era del cinema?

Wonder Woman 1984 – l’uscita italiana

In tutto questo attendiamo che la situazione si normalizzi nel nostro paese per potere correre al cinema a vedere Wonder Woman 1984 che ricordiamo non ha ancora una data di uscita.

Wonder Woman 1984 – il film

Eccovi la sinossi di Wonder Woman 1984:

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, WONDER WOMAN 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale.

L’ultimo trailer italiano:

Questo invece il cast: