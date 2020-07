Wonder Woman 1984, la statua ARTFX 1/6 di Kotobukiya

Direttamente dal sito Kotobukiya arriva l’annuncio della nuova statua ARTFX in scala 1/6 con protagonista Wonder Woman, l’amazzone preferita di tutti. Con le fattezze della splendida modella e attrice israeliana Gal Gadot la figure sarà alta circa 25 cm e sarà realizzata completamente in ABS/PVC.

Wonder Woman 1984 è il prossimo film in uscita con protagonista l’eroina del DCEU, seguito diretto del primo film è ambientato questa volta negli anni 80. In questa nuova avventura Diana si troverà ad affrontare nuovi temibili nemici come Cheetah, una formidabile guerriera dotata dell’agilità di un felino. Wonder Woman è il nome della super eroina interpretata dall’attrice Gal Gadot che negli anni è già comparsa in ben tre pellicole del DCEU, dalla prima volta in Batman v Superman all’ultima in Justice League passando per il suo primo film dedicato ambientato durante gli eventi della seconda guerra mondiale.

La figure ritrae Wonder Woman nella sua coloratissima armatura da amazzone mentre con posa molto dinamica impugna il lazo della verità, una delle armi ancestrali delle amazzoni. Solitamente, nel suo utilizzo, il lazo appare di colore giallo mentre emette una luce gialla molto intensa, l’effetto nella statica è garantito dal tipo di plastica utilizzata, trasparente, che con l’ausilio di una fonte luminosa lascerà a bocca aperta chi la osserva. Lo sculpt, ad opera dell’artista Keita Misonou (che avete visto all’opera con la linea X-Men 92), è di grande livello e la somiglianza con l’attrice è davvero incredibile. Il pavimento nella basetta è ripreso dalla scena ambientata nel centro commerciale (che si vede anche nei trailer) e notiamo da subito che avrà la forma del logo di Wonder Woman, una vera chicca per collezionisti.

La statua di Wonder Woman 1984 ARTFX 1/6 di Kotobukiya sarà disponibile sul mercato dal mese di Dicembre 2020 (e nei mesi successivi in Italia grazie a Cosmic Group) al prezzo consigliato di 199,00 euro.