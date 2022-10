Sembrano procedere in maniera molto spedita i lavori sul terzo capitolo di Wonder Woman che sarà diretto, ancora una volta, dalla regista Patty Jeknins. Stando alle ultime indiscrezioni di The Hollywood Reporter, infatti, una fonte interna ha affermato che una prima bozza di sceneggiatura è quasi del tutto completata per Wonder Woman 3 e, una volta approvata dalla major, sarà trasformata nella versione finale per poi dare il via libera alle riprese.

Continuano i lavori sulla sceneggiatura del terzo capitolo di Wonder Woman

Dichiarazioni perfettamente in linea con quanto detto dalla regista di recente, ospite al Matera Film Festival. Patty Jenkins si è detta orgogliosa di essere tornata a bordo per un terzo capitolo e di essere al tempo stesso pronta per raccontare nuove storie all’interno del vasto universo di Wonder Woman. Al momento i dettagli sulla trama di Wonder Woman 3 sono ancora scarni, non essendoci uno sceneggiatore ufficiale, ma oltre all’immancabile Gal Gadot dovrebbe esserci anche Lynda Carter, protagonista della scena post credits di Wonder Woman 1984.

Per chi non lo sapesse, la Carter ha interpretato Wonder Woman nella serie televisiva degli anni ’70 e ha avuto un cameo nella scena dopo i titoli di coda di Wonder Woman 1984 nei panni di Asteria, un’antica amazzone che è rimasta nel mondo degli uomini in modo che sua sorella amazzone potesse fuggire sull’isola di Themyscira. La Wonder Woman di Gal Gadot dovrebbe avere anche un cameo in Shazam! Fury of the Gods ed essere al centro del futuro del DC Extended Universe, ormai sotto gli occhi di tutti dopo la fusione tra Warner Bros. e Discovery. Di recente è stato infatti confermato anche il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, percorso tortuoso reso possibile dall’intervento di Dwayne “The Rock” Johnson in persona che ha stuzzicato i fan su uno scontro al cinema tra il suo personaggio, Black Adam, e l’uomo d’acciaio.